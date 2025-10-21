Генсек НАТО їде з неанонсованим візитом до Вашингтона, щоб зустрітися із Трампом
- Генсек НАТО Марк Рютте зустрінеться з президентом Трампом у Вашингтоні 21 – 22 жовтня.
- Причини візиту офіційно не повідомляються, але є припущення, що так Європа відреагувала на останні дипломатичні маневри Трампа.
Генсек НАТО Марк Рютте зустрінеться із президентом Трампом. Він прибуде до США у вівторок, 21 жовтня, за місцевим часом.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НАТО.
Дивіться також Розкол у НАТО: генерали проти дипломатів
Що відомо про візит Рютте до США?
Візит Рютте до США триватиме 2 дні.
21 – 22 жовтня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, паном Дональдом Трампом,
– йдеться у заяві Альянсу.
Зазначається, що спілкуватися Рютте та Трамп зі ЗМІ не будуть.
Офіційно про причини візиту не повідомляється. Однак, журналіст Reuters Ґрем Слаттері в X зазначив, що Рютте прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом, бо "Європа поспішає відреагувати на останні дипломатичні маневри Трампа".
США скасували зустріч з Росією
Дональд Трамп та Володимир Путін 16 жовтня мали телефонну розмову. Після цього президент США анонсував нову особисту зустріч з президентом Росії, яка мала, попередньо, пройти в угорській столиці.
Втім, уже 21 жовтня Білий дім заявив, що президент Трамп не планує зустрічатися з російським диктатором найближчим часом.
Про це було оголошено після розмови між держсекретарем США Рубіо та главою МЗС Росії Лавровим 20 жовтня. Їхня особиста зустріч, яку теж попередньо анонсували, не відбудеться.
У Reuters також припускали, що зустріч Трампа з Путіним відкладена, бо Москва відмовилася від негайного припинення вогню в Україні, і це затьмарило спроби переговорів.