Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова наделал неоднозначных заявлений о российской агрессии в Украине. В частности, подчеркнул, что это не их война.

А еще он раскритиковал ЕС из-за "неправильной политики" в отношении России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Фицо в эфире словацкого телеканала STVR.

Что сказал Фицо?

Фицо заявил, что поражение России в Украине не является целью словацкого правительства.

"Наша цель – как можно быстрее закончить войну в Украине. Это славяне, которые убивают друг друга. Война – это не решение", – заявил политик.

По его словам, он не хочет поражения России, но хочет предотвратить очередную масштабную войну в Европе.

После этого Фицо добавил, что Евросоюз слишком много вкладывает сил в "поддержку войны в Украине", и заявил, что никогда не будет "премьером военного времени", а Словакия не будет втянута ни в одну "военную авантюру":

Если бы ЕС тратил столько же энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, войну можно было бы давно закончить. Я никогда не буду премьер-министром военного времени.

После этих заявлений ведущий поинтересовался у Фицо, не противоречит ли его позиция относительно войны в Украине наследию Словакии, которая боролась за свободу своей страны против нацистов во Второй мировой войне.

На что словацкий премьер начал выкручиваться и заявил, что война в Украине – "региональный конфликт".

К слову, интервью Фицо было проведено по случаю чествования битвы на Дукельском перевале 1944 года. Это была самая большая и самая кровавая на территории современной Словакии битва за время Второй мировой войны. Тогда советские войска понесли наибольшие потери.



Фицо заявил, что неправильно, что все больше и больше памятников погибшим советским солдатам демонтируют, "учитывая их роль в освобождении Словакии". Он обеспокоен тем, "как небрежно люди сегодня говорят больше о войне, чем о мире".

