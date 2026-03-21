"Я рад": Трамп доволен смертью бывшего директора ФБР из-за России

В США умер бывший директор ФБР Роберт Мюллер. И почти сразу стало известно, что Дональд Трамп написал циничный пост о его смерти – мол, это хорошо.

Семья экс-чиновника не указала, что произошло. Мюллеру был 81 год. Детали рассказали FOX5.

Почему Трамп радуется смерти Роберта Мюллера?

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что рад.

Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он умер. Он больше не сможет наносить вред невиновным!

– говорится в заметке.

Дело в том, что Роберт Мюллер расследовал связи Трампа с Россией.

Мюллера выдвинул президент Джордж Буш-младший, и он стал шестым директором ФБР в стране 4 сентября 2001 года – за неделю до терактов 11 сентября. Ему пришлось немедленно пересмотреть миссию бюро, перейдя с расследования бытовой преступности на предотвращение терроризма. Он занимал должность директора ФБР 12 лет во времена президентов обеих партий, прежде чем уйти в отставку в 2013 году,

– рассказали журналисты.

И добавили, что Барак Обама попросил Мюллера остаться на посту директора после окончания его 10-летнего срока. Таким образом, Роберт Мюллер находился в должности директором ФБР едва ли не дольше всех, уступив только Джону Эдгару Гуверу, который провел в должности почти 50 лет.

Мюллер был в должности до 2013 года, и в 2017 – 2019 годах министерство юстиции привлекло его в качестве специального советника. Расследование касалось того, не было ли вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, то есть во время первой победы Трампа на выборах.

Интересно, что в отчете на 448 страниц не сказано, что Трамп действительно вступил в преступный сговор с россиянами. Но и не сказано, что президент США невиновен, как это пытается подать сам Трамп.

Расследование длилось несколько лет и пришло к выводу, что контакты кандидата в президента и Кремля были "существенные". Россияне отвергали все обвинения.

Сам Мюллер сказал, что не может ни оправдать, ни обвинить Трампа. И подвергся бурной критике лидера Америки. The New York Times напомнили слова Трампа, что назначение Мюллера расследователем станет концом его президентства. Ведь экс-глава ФБР был известен своей неподкупностью, прямотой и честностью.

Кроме конфронтации с Трампом, Мюллер запомнился американцам как человек, который трансформировал ФБР. Он стремился превратить бюро в разведывательную службу XXI века, которая могла бы защищать как национальную безопасность, так и гражданские свободы. Подчиненные прозвали его Бобби Три Палочки, ведь полное имя Мюллера – Robert Swan Mueller III.

