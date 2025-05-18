Бывший президент Филиппин стал мэром, находясь за решеткой в Гааге

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте одержал победу на выборах мэра города Давао. Ему не помешало даже то, что сейчас он находится за решеткой в Гааге, где ждет суда по обвинению в преступлениях против человечности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В чем обвиняют Родриго Дутерте

Прокуроры Международного уголовного суда в Гааге обвиняют 80-летнего политика в проведении жестокой антинаркотической кампании, во время которой из-за массовых внесудебных казней погибли по меньшей мере 6 тысяч человек.

Сам Дутерте всегда отрицал обвинения в нарушении прав человека и заявлял, что не признает юрисдикцию МУС.

Справка. Международный уголовный суд начал расследование преступлений, совершенных еще когда Дутерте был мэром города Давао. В начале марта 2025 года политика арестовали в международном аэропорту Манилы по ордеру МУС.

Следующее слушание по делу Родриго Дутерте назначено на сентябрь, а к тому времени перед филиппинскими властями и судом в Гааге встанет вопрос: сможет ли он официально принять присягу мэра.

Я не думаю, что ему позволят выйти из тюрьмы только для вступления в должность, поскольку это не входит в перечень прав обвиняемого в МУС,

– отметил аккредитованный МУС юрист и президент правозащитной организации CenterLaw Джоэл Бутуян.

Теоретически Дутерте может быть приведен к присяге по доверенности или заочно – вероятно, с помощью видеозвонка, но только если суд в Гааге это позволит.

Согласно филиппинскому законодательству, в случае отсутствия мэра его обязанности исполняет вице-мэр – сейчас это младший сын Дутерте Себастьян. Впрочем, в случае невозможности официального вступления в должность победителем может быть признан кандидат, занявший второе место – Карло Ногралес, представитель конкурирующей политической династии.