Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Бывшего президента теперь доставят в Гаагу, где может состояться судебное заседание.

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Почему арестовали бывшего главу Филиппин

Самолет, на борту которого был Родриго Дутерте, сел в международном аэропорту Манилы. Бывшего чиновника сразу задержали сотрудники Интерпола. Сейчас Дутерте находится под стражей.

Когда Родриго Дутерте был президентом Филиппин, он руководил операциями по борьбе с наркоторговлей. Тогда он призывал к насилию и убийствам наркоторговцев. В частности, он приказывал полиции стрелять в подозреваемых, которые сопротивлялись аресту. Экс-президент даже говорил, что лично уничтожил трех дилеров.

Так во время его управления государством без суда и следствия могли погибнуть тысячи людей. Среди жертв есть люди, которые, вероятно, не были причастны к торговле наркотиками.

Теперь Международный уголовный суд подозревает 79-летнего экс-президента в преступлениях против человечности. Родриго Дутерте ранее говорил, что готов отвечать за свои поступки в суде.

К слову, бывшие адвокаты Дутерте назвали арест незаконным.

Дочь Родриго Дутерте Вероника заявила, что ее отца принудительно посадили в самолет в Гаагу. По ее словам, полицейские даже не обратили внимание на состояние его здоровья.

Когда я пишу это, сегодня вечером его принудительно доставляют в Гаагу. Это не справедливость, это притеснения и преследования,

– заявила Вероника Дутерте.

Суд в Гааге ранее заявлял, что расследует дело Дутерте. Значительное количество его сторонников выступили против его задержания и протестовали возле авиабазы, где Родриго Дутерте удерживали несколько часов.

Что известно о работе Дутерте на посту президента

Родриго Дутерте правил Филиппинами в течение шести лет. В течение этого периода президент вел войну с наркотиками. Но избиратели уважают Дутерте, особенно в городе Давао, где он около 20 лет был мэром.

После срока пребывания на посту президента Филиппин Родриго Дутерте зарегистрировался на должность мэра Давао. Его поддерживает политическая династия страны.

В 2020 году Дутерте снова призвал к физической расправе над жителями Филиппин. Тогда он фактически дал разрешение полиции стрелять в нарушителей строгого карантина, действовавшего в государстве во время пандемии коронавируса.