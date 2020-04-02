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      Президент Филиппин позволил полиции стрелять в нарушителей карантина

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      Дутерте позволил полиции стрелять в нарушителей / Globallookpress.com

      На Филиппинах из-за коронавируса ввели строгий карантин: люди должны соблюдать комендантский час. Выходить из дома можно только при крайней необходимости. В конце концов, президент Дутерте вообще решил строго обходиться с теми, кто эти правила нарушает.

      1 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте в официальном обращении к народу фактически открыто дал разрешение полиции стрелять в нарушителей. На такое громкое заявление уже отреагировала международная правозащитная организация Amnesty international.

      К слову За соблюдением карантина в Тунисе следят роботы

      В их заявлении, опубликованном на сайте, говорится, что такие средства контроля являются недопустимыми и бессердечными.

      Оскорбительные методы и огромное количество массовых арестов, проведенных, в основном против бедных людей, является еще одним примером репрессивного подхода, который правительство применяет к тем, кто борется с основными проблемами,
      – говорится в заявлении.

      По состоянию на 2 апреля на Филиппинах зафиксировали 2 633 случая коронавируса, умерли уже 107 человек.

      Какие наказания применяли на Филиппинах раньше (по данным Amnesty international)

      • Аресты. По предварительным данным, уже около 17 тысяч человек отправили в тюрьму.
      • Нарушителей карантина высаживали под раскаленное солнце и удерживали так часами.
      • Некоторые из арестованных помещали в собачь клетки.
      • Однако содержание людей в тюрьмах дало противоположный результат: коронавирус начал распространяться с еще большей скоростью.
      • Полиция палками разогнала протестующих, которые требовали от государства гуманитарной помощи.

      Які покарання
      Какие наказания действуют в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Полиция Филиппины
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