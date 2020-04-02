Президент Филиппин позволил полиции стрелять в нарушителей карантина
На Филиппинах из-за коронавируса ввели строгий карантин: люди должны соблюдать комендантский час. Выходить из дома можно только при крайней необходимости. В конце концов, президент Дутерте вообще решил строго обходиться с теми, кто эти правила нарушает.
1 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте в официальном обращении к народу фактически открыто дал разрешение полиции стрелять в нарушителей. На такое громкое заявление уже отреагировала международная правозащитная организация Amnesty international.
К слову За соблюдением карантина в Тунисе следят роботы
В их заявлении, опубликованном на сайте, говорится, что такие средства контроля являются недопустимыми и бессердечными.
Оскорбительные методы и огромное количество массовых арестов, проведенных, в основном против бедных людей, является еще одним примером репрессивного подхода, который правительство применяет к тем, кто борется с основными проблемами,
– говорится в заявлении.
По состоянию на 2 апреля на Филиппинах зафиксировали 2 633 случая коронавируса, умерли уже 107 человек.
Какие наказания применяли на Филиппинах раньше (по данным Amnesty international)
- Аресты. По предварительным данным, уже около 17 тысяч человек отправили в тюрьму.
- Нарушителей карантина высаживали под раскаленное солнце и удерживали так часами.
- Некоторые из арестованных помещали в собачь клетки.
- Однако содержание людей в тюрьмах дало противоположный результат: коронавирус начал распространяться с еще большей скоростью.
- Полиция палками разогнала протестующих, которые требовали от государства гуманитарной помощи.
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