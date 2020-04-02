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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Президент Філіппін дозволив поліції стріляти у порушників карантину

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      Дутерте дозволив поліції стріляти у порушників / Globallookpress.com

      На Філіппінах через коронавірус ввели суворий карантин: люди мають дотримуватися комендантської години. Виходити з дому можна лише за крайньої потреби. Зрештою, президент Дутерте взагалі вирішив суворо обходитися із тими, хто ці правила порушує.

      1 квітня президент Філіппін Родріго Дутерте в офіційному зверненні до народу фактично відкрито дав дозвіл поліції стріляти у порушників. На таку гучну заяву вже відреагувала міжнародна правозахисницька організація Amnesty international

      До слова За дотриманням карантину в Тунісі стежать роботи

      У їхній заяві, опублікованій на сайті, йдеться, що такі засоби контролю є неприпустимими та безсердечними.

      Образливі методи і величезна кількість масових арештів, які були проведені, в основному проти бідних людей, є ще одним прикладом репресивного підходу, який уряд застосовує до тих, хто бореться з основними проблемами,
      – йдеться у заяві.

      Станом на 2 квітня на Філіппінах зафіксували 2 633 випадки коронавірусу, померли вже 107 осіб.

      Які раніше покарання застосовували на Філіппінах (за даними Amnesty international)

      • Арешти. За попередніми даними, вже близько 17 тисяч осіб відправили у тюрми. 
      • Порушників карантину висаджували під розпечене сонце і утримували так годинами.
      • Деяких з арештованих поміщали до собачих кліток.
      • Однак утримування людей у в'язницях дало протилежний результат: коронавірус почав розповсюджуватися з іще більшою швидкістю.
      • Поліція палками розігнала протестувальників, які вимагали від держави гуманітарної допомоги.

      Які покарання
      Які покарання діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Поліція Коронавірус COVID-19 Філіппіни
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