Президент Філіппін дозволив поліції стріляти у порушників карантину
На Філіппінах через коронавірус ввели суворий карантин: люди мають дотримуватися комендантської години. Виходити з дому можна лише за крайньої потреби. Зрештою, президент Дутерте взагалі вирішив суворо обходитися із тими, хто ці правила порушує.
1 квітня президент Філіппін Родріго Дутерте в офіційному зверненні до народу фактично відкрито дав дозвіл поліції стріляти у порушників. На таку гучну заяву вже відреагувала міжнародна правозахисницька організація Amnesty international.
До слова За дотриманням карантину в Тунісі стежать роботи
У їхній заяві, опублікованій на сайті, йдеться, що такі засоби контролю є неприпустимими та безсердечними.
Образливі методи і величезна кількість масових арештів, які були проведені, в основному проти бідних людей, є ще одним прикладом репресивного підходу, який уряд застосовує до тих, хто бореться з основними проблемами,
– йдеться у заяві.
Станом на 2 квітня на Філіппінах зафіксували 2 633 випадки коронавірусу, померли вже 107 осіб.
Які раніше покарання застосовували на Філіппінах (за даними Amnesty international)
- Арешти. За попередніми даними, вже близько 17 тисяч осіб відправили у тюрми.
- Порушників карантину висаджували під розпечене сонце і утримували так годинами.
- Деяких з арештованих поміщали до собачих кліток.
- Однак утримування людей у в'язницях дало протилежний результат: коронавірус почав розповсюджуватися з іще більшою швидкістю.
- Поліція палками розігнала протестувальників, які вимагали від держави гуманітарної допомоги.
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