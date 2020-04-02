Президент Філіппін дозволив поліції стріляти у порушників карантину

На Філіппінах через коронавірус ввели суворий карантин: люди мають дотримуватися комендантської години. Виходити з дому можна лише за крайньої потреби. Зрештою, президент Дутерте взагалі вирішив суворо обходитися із тими, хто ці правила порушує.

1 квітня президент Філіппін Родріго Дутерте в офіційному зверненні до народу фактично відкрито дав дозвіл поліції стріляти у порушників. На таку гучну заяву вже відреагувала міжнародна правозахисницька організація Amnesty international.

До слова За дотриманням карантину в Тунісі стежать роботи

У їхній заяві, опублікованій на сайті, йдеться, що такі засоби контролю є неприпустимими та безсердечними.

Образливі методи і величезна кількість масових арештів, які були проведені, в основному проти бідних людей, є ще одним прикладом репресивного підходу, який уряд застосовує до тих, хто бореться з основними проблемами,

– йдеться у заяві.

Станом на 2 квітня на Філіппінах зафіксували 2 633 випадки коронавірусу, померли вже 107 осіб.

Які раніше покарання застосовували на Філіппінах (за даними Amnesty international)

Арешти. За попередніми даними, вже близько 17 тисяч осіб відправили у тюрми.

Порушників карантину висаджували під розпечене сонце і утримували так годинами.

Деяких з арештованих поміщали до собачих кліток.

Однак утримування людей у в'язницях дало протилежний результат: коронавірус почав розповсюджуватися з іще більшою швидкістю.

Поліція палками розігнала протестувальників, які вимагали від держави гуманітарної допомоги.



Які покарання діють в Україні / Інфографіка 24 каналу