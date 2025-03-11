Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Колишнього президента тепер доставлять до Гааги, де може відбутися судове засідання.

Дивіться також Путін повинен бути ув'язнений або навіть страчений, – голова військового комітету Сенату США

Чому арештували колишнього главу Філіппін

Літак, на боту якого був Родріго Дутерте, сів у міжнародному аеропорту Маніли. Колишнього посадовця одразу затримали працівники Інтерполу. Наразі Дутерте перебуває під вартою.

Коли Родріго Дутерте був президентом Філіппін, він керував операціями щодо боротьби з наркоторгівлею. Тоді він закликав до насильства і вбивств наркоторговців. Зокрема, він наказував поліції стріляти в підозрюваних, які чинили опір арешту. Експрезидент навіть говорив, що особисто знищив трьох диллерів.

Так під час його керування державою без суду та слідства могли загинути тисячі людей. Серед жертв є люди, які, ймовірно, не були причетні до торгівлі наркотиками.

Тепер Міжнародний кримінальний суд підозрює 79-річного експрезидента в злочинах проти людяності. Родріго Дутерте раніше говорив, що готовий відовідати за свої вчинки в суді.

До слова, колишні адвокати Дутерте назвали арешт незаконним.

Донька Родріго Дутерте Вероніка заявила, що її батька примусово посадили в літак до Гааги. За її словами, поліцейські навіть не звернули увагу на стан його здоров'я.

Коли я пишу це, сьогодні ввечері його примусово доставляють до Гааги. Це не справедливість, це утиски та переслідування,

– заявила Вероніка Дутерте.

Суд в Гаазі раніше заявляв, що розслідує справу Дутерте. Значна кількість його прихильників виступили проти його затримання та протестували біля авіабази, де Родріго Дутерте утримували кілька годин.

Що відомо про роботу Дутерте на посту президента

Родріго Дутерте правив Філіппінами протягом шести років. Протягом цього періоду президент вів війну з наркотиками. Але виборці поважають Дутерте, особливо в місті Давао, де він близько 20 років був мером.

Після терміну перебування на посаді президента Філіппін Родріго Дутерте зареєструвався на посаду мера Давао. Його підтримує політична династія країни.

У 2020 році Дутерте знову закликав до фізичної розправи над жителями Філіппін. Тоді він фактично дав дозвіл поліції стріляти в порушників суворого карантину, що діяв у державі під час пандемії коронавірусу.