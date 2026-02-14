Россия трижды атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине, и это не случайность, – Алиев
- Российские войска трижды атаковали объекты энергетической инфраструктуры и посольство Азербайджана в Украине.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти атаки были сознательными и расцениваются как недружественный шаг, на который Баку отвечает дипломатическими действиями.
Российские войска трижды ударили по объектам энергетической инфраструктуры Азербайджана в Украине. Также трижды атаковали посольство Азербайджана.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в комментарии "Украинской правде" во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Как Алиев комментирует удары России?
По его словам, после первого обстрела азербайджанская сторона еще могла предположить, что это случайность. Тогда Баку передал российской стороне точные координаты всех своих дипломатических учреждений в Украине – посольства, консульского отдела, культурных центров и других объектов.
Впрочем, несмотря на это, состоялись еще две атаки.
Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана,
– подчеркнул Алиев.
Он добавил, что правительство Азербайджана осуществило все необходимые шаги дипломатического реагирования: сделал специальные заявления, проинформировал посла и направил официальную ноту. По словам президента, Баку действует исключительно в рамках дипломатических механизмов, поскольку других инструментов в этой ситуации нет.
Алиев подчеркнул, что такие действия России в Азербайджане расценивают как недружественный шаг.
