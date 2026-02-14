Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в комментарии "Украинской правде" во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как Алиев комментирует удары России?

По его словам, после первого обстрела азербайджанская сторона еще могла предположить, что это случайность. Тогда Баку передал российской стороне точные координаты всех своих дипломатических учреждений в Украине – посольства, консульского отдела, культурных центров и других объектов.

Впрочем, несмотря на это, состоялись еще две атаки.

Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана,

– подчеркнул Алиев.

Он добавил, что правительство Азербайджана осуществило все необходимые шаги дипломатического реагирования: сделал специальные заявления, проинформировал посла и направил официальную ноту. По словам президента, Баку действует исключительно в рамках дипломатических механизмов, поскольку других инструментов в этой ситуации нет.

Алиев подчеркнул, что такие действия России в Азербайджане расценивают как недружественный шаг.

