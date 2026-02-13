Америка активно продолжает работать над мирным завершением войны. Об этом заявил госсретарь США Марко Рубио, пишет CNN.

Как Рубио отреагировал на массированные удары по Украине?

Перед отъездом в Мюнхен на конференцию по безопасности, 12 февраля, журналисты спросили Рубио о последствиях массированных ударов России по Украине. Он ответил, что они вызывают такие страдания мирного населения является "ужасным".

Это война, и это действительно ужасно. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года, страдания невероятные. Именно в этом и есть проблема войн,

– заявил госсекретарь США.

Марко Рубио отметил, что Америка во главе с Дональдом Трампом упорно работает для скорейшего завершения войны. Основной их целью является прекращение страданий мирного населения.

Когда могут быть новые массированные атаки?