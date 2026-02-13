Америка активно продожує працювати над мирним завершенням війни. Про це заявив держскретар США Марко Рубіо, пише CNN.

Як Рубіо відреагував на масовані удари по Україні?

Перед від'їздом до Мюнхена на безпекову конференцію, 12 лютого, журналісти запитали Рубіо про наслідки масованих ударів Росії по Україні. Він відповів, що вони викликають такі страждання мирного населення є "жахливим".

Це війна, і це справді жахливо. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року, страждання неймовірні. Саме у цьому і є проблема війн,

– заявив держсекретар США.

Марко Рубіо наголосив, що Америка на чолі з Дональдом Трампом наполегливо працює для якнайшвидшого завершення війни. Основною їхньою метою є припинення страждань мирного населення.

Коли можуть бути нові масовані атаки?