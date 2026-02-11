Насамперед вони пов'язані з можливістю України збивати такі цілі. Проте це могла бути не єдина мотивація ворога. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що стоїть за цинічним ударом ворога і чи варто очікувати на зміну тактики ударів по Україні.

До теми Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія знову запускала по Україні

Чому Росія завдала удару "Кинджалом" зненацька?

Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що логіка в раптовому ударі по Львову є. Вочевидь, росіяни побачили у Львові щось таке, що треба негайно, на їх погляд, знищити.

Оскільки дістати до Львова Росія може лише крилатою ракетою типу Х-101, що вимагає чималих часових затрат, вдарити вирішили іншим доступним боєприпасом – аеробалістичною ракетою "Кинджал". Вона може подолати необхідну відстань за короткий часовий проміжок.

Нам важко збивати аеробалістичні ракети, тому час чи погода не впливають на їхню діяльність. Загалом у Львові справді мав би бути ЗРК Patriot. Я вважаю, що в нас їх є достатньо, щоб прикрити такий важливий вузол, як Львів. Але один комплекс не здатний прикрити все місто,

– пояснив Романенко.

Збити аеробалістичну ракету справді дуже важко. Для влучного збиття необхідна не одна, а 2 – 3 ракети. На жаль, з дефіцитом ракет для ППО загалом по Україні витрачати стільки – проблематично. До того ж і це не гарантує збиття.

"Нам треба бути готовими до того, що по нас стрілятимуть як і вдень, так і вночі. Але це не означає, що так буде кожного дня та кожної ночі. Львів зараз вибрали як вкрай важливий транспортний вузол і індустріальний район. Тому часто прилітатиме і туди", – зауважив авіаексперт.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло наголосив, що унікальність ракети "Кинджал" у короткому часі підльоту до будь-якого міста України. До того ж, завдяки допомозі Китаю Росія з 2025 року знову може виробляти дороговартісну аеробалістику і, як наслідок, частіше використовувати її для атак по Україні.

Розрахунок удару був на ефект раптовості на денну погоду і на складність для Сил оборони перехопити цю ціль. Це аеробалістична ракета, яку може збивати виключно Patriot, але і ракет, і самих систем нам критично не вистачає. Тому росіяни і намагаються робити відверто терористичні та екстраординарні для них кроки,

– зазначив Жмайло.

Чому росіяни раптом вдарили по Львову: дивіться відео

Чи ставатиме більше обстрілів вдень?

Варто зауважити, що зазвичай Росія планує масовані обстріли вночі. Однак все частіше поодинокі удари як дронами, так і ракетами здійснюють саме у денний час.

Це пов'язано з тим, що коли удар йде по транспортному об'єкту або по індустріальному підприємству, вдень там працює завжди більше людей. Так у росіян є можливість більше вбити людей. Вони кровожерливі, ненормальні,

– наголосив Романенко.

Водночас для ударів балістикою неважливо, чи буде удар вночі, чи вдень. Єдина система, яка може збити такі ракети – ЗРК Patriot. Він працює по радіолокатору, і час удару не відіграє великої ролі у перехоплені.

"Зараз дуже можливо, якщо буде застосовуватись балістика, удари завдаватимуть у будь-який час. Але, на щастя, у росіян нема такої потужності, щоб бити по містах безперестанку", – пояснив авіаексперт.

До слова, останнім часом росіяни все частіше використовують балістичні, а не крилаті ракети для ударів по Україні. Наприклад, під час атаки 20 січня агресор випустив по Україні 20 балістичних ракет.

Важливо! Зменшення кількості обстрілів з використанням крилатих ракет може бути пов'язане з вичерпанням запасів. Однак Росія досі спроможна виробляти ракети в режимі реального часу. Про це свідчать і уламки збитих цілей, де вказано, що виробили їх у 2026 році. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, що росіяни могли зрозуміти, що крилаті ракети є менш ефективними, а тому змінили акцент на виробництво саме балістики.

Що далі може готувати Росія?

Валерій Романенко також зазначив, що не виключено, що Росія може готувати масованіший удар після атаки "Кинджалами" по Львову. На це вказує зафіксована активність російської військово-транспортної авіації. Крім того, росіяни здійснюють ротацію дальньої та стратегічної авіації після спорядження ракетами.

Можливо, військові транспортні літаки зараз перекидають ракети на оперативні аеродроми російської стратегічної авіації – "Оленью" чи "Енгельс". Все можливо. Ми можемо вираховувати, що є активність транспортної авіації, можемо приблизно зрозуміти для чого вона. Але коли буде наліт та з якою інтенсивністю – сказати важко,

– підсумував експерт.

Додамо також, що у КМДА повідомили про можливі нові масовані атаки Росії. За словами посадовців, ворог може скористатися останніми днями холодних температур, аби завдати удару. Тому мешканців столиці закликали зробити запаси питної води на кілька днів.

Що відомо про удар по Львову?