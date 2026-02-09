Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що балістичні ракети становлять критичну загрозу через потребу в дорогих системах перехоплення, а погодні умови ускладнюють роботу.

Дивіться також: Росіяни почали запускати FPV-дрони з "Гербери": момент потрапив на відео

Чи змінює ефективність ППО стратегію ударів Кремля?

Росія може призупинити удари з Ту-95 та Ту-160 через вичерпання запасів Х-101 у січні – лютому, можливо, завдавши останній удар під час сильних морозів. Проте робити висновки про вичерпання запасів крилатих ракет передчасно, оскільки Росія вже перейшла від використання накопичених запасів до ракет поточного виробництва.

Кількість використаних крилатих ракет за останні місяці менша за озвучені розвідкою цифри виробництва, що може свідчити або про виробничі складнощі, або про перенацілення виробництва на інші типи озброєння.

Наприклад, один бюджет виділений на крилаті, балістичні ракети та безпілотники. Гіпотетично, вони могли вирішити, що крилаті ракети менш ефективні, тому зменшили їх виробництво і збільшили виробництво іншого озброєння. Не можна виключати, що у них був такий підхід,

– пояснив Шарп.

Виробничі можливості Росії щодо крилатих ракет перевищували їх фактичне використання, але крилаті ракети українська ППО збиває успішніше, ніж балістичні. Для перехоплення балістичних ракет потрібні конкретні системи Patriot PAC-3, тому балістику набагато важче збивати.

Як погодні умови можуть змінити баланс на полі бою?

Без власних наступальних засобів, які завдають противнику непоправної шкоди, ініціатива залишатиметься на боці ворога. Щоб повністю відбивати удари, потрібно вживати власних наступальних заходів у масштабах, що загрожують стратегічним аспектам військового будівництва та економіки ворожої держави.

Погодні умови заважають українським F-16, Міраж 2000 та дронам-перехоплювачам, які потребують візуального наведення, але ці засоби й так не актуальні проти балістичних ракет – вони ефективні лише проти крилатих ракет та безпілотників.

"Така погода створює більші проблеми для ППО. Коли ж ми говоримо про балістику, то тут майже ніяких змін немає. З іншого боку, ясна погода дозволяє використовувати на всі 100% все, що діє за принципом видимості та чому не заважають вітри. І це безумовно плюс", – пояснив Шарп.

Зверніть увагу! Експерт Павло Лакійчук пояснив, що комбіновані удари Росії по Україні із застосуванням безпілотників та ракет різного базування, включно з "Цирконами" – плануються з розрахунком на максимальні ураження. Він підкреслив, що точкові удари по критичних об’єктах у Сумській, Вінницькій, Одеській та Київській областях ворог здійснює балістикою, і це є ключовою частиною його стратегії.

Що ще відомо про стан оборонного комплексу Росії?