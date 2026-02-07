Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, підкресливши, що точкові удари по критичних об'єктах, зокрема Сумщини, Вінниччини, Одещини, Київщини противник здійснює балістикою і в цьому полягає його стратегія.

Які прийоми під час атак застосовує ворог?

Лакійчук пояснив, що запущені Росією одразу 2 – 3 балістичні ракети знищити дуже складно. Він навів приклад, коли ворог днями запустив по Кропивницькому гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Один раз злетів МіГ-31, другий раз нічого, третій теж, а з четвертого здійснив пуск, сховався, ракети досягли своїх цілей. Це тактика. Удари по енергетиці в містах – це теж вибір тактичних цілей. Росія знає, що Київ захищають зокрема батареї Patriot, тому, щоб пробитись до київських ТЕЦ використовує у комбінованому ударі як ключовий елемент – балістичні ракети", – пояснив Лакійчук.

Зі слів керівника безпекових програм Центру глобалістики, противник прораховує так, що запущена ним кількість балістичних ракет має бути такою, аби була ймовірність влучання. Лакійчук підкреслив, що українська ППО показує ефективність збиття балістики в межах орієнтовно 60 – 80% там, де є Patriot. Тобто для того, щоб 1 чи 2 ракети долетіли до ТЕЦ, з його слів, запустити їх доводиться 10: умовно 8 зіб'ють, а 2 долетять.

"Щодо "Цирконів", то це насправді "Онікси". Це майже однакові ракети, просто різні носії. Стосовно маршрутів дронів, то це теж спроба обійти нашу ППО, урізноманітнити їх і обдурити наші підрозділи перехоплення хибними маршрутами. Це теж тактичний прийом", – зазначив Лакійчук.

Що відомо про атаку ворога 7 лютого?