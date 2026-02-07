Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, подчеркнув, что точечные удары по критическим объектам, в частности Сумской, Винницкой, Одесской, Киевской областей противник осуществляет баллистикой и в этом заключается его стратегия.

Какие приемы во время атак применяет враг?

Лакийчук объяснил, что запущенные Россией сразу 2 – 3 баллистические ракеты уничтожить очень сложно. Он привел пример, когда враг на днях запустил по Кропивницкому гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Один раз взлетел МиГ-31, второй раз ничего, третий тоже, а с четвертого совершил пуск, спрятался, ракеты достигли своих целей. Это тактика. Удары по энергетике в городах – это тоже выбор тактических целей. Россия знает, что Киев защищают в частности батареи Patriot, поэтому, чтобы пробиться к киевским ТЭЦ использует в комбинированном ударе как ключевой элемент – баллистические ракеты", – объяснил Лакийчук.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики, противник просчитывает так, что запущенное им количество баллистических ракет должно быть таким, чтобы была вероятность попадания. Лакийчук подчеркнул, что украинская ПВО показывает эффективность сбития баллистики в пределах ориентировочно 60 – 80% там, где есть Patriot. То есть для того, чтобы 1 или 2 ракеты долетели до ТЭЦ, с его слов, запустить их приходится 10: условно 8 собьют, а 2 долетят.

"Что касается "Цирконов", то это на самом деле "Ониксы". Это почти одинаковые ракеты, просто разные носители. Относительно маршрутов дронов, то это тоже попытка обойти нашу ПВО, разнообразить их и обмануть наши подразделения перехвата ложными маршрутами. Это тоже тактический прием", – отметил Лакийчук.

Что известно об атаке врага 7 февраля?