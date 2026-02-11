Прежде всего они связаны с возможностью Украины сбивать такие цели. Однако это могла быть не единственная мотивация врага. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что стоит за циничным ударом врага и стоит ли ожидать изменения тактики ударов по Украине.

Почему Россия нанесла удар "Кинжалом" неожиданно?

Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что логика во внезапном ударе по Львову есть. Очевидно, россияне увидели во Львове, что-то такое, что надо немедленно, на их взгляд, уничтожить.

Поскольку достать до Львова Россия может только крылатой ракетой типа Х-101, что требует немалых временных затрат, ударить решили другим доступным боеприпасом – аэробаллистической ракетой "Кинжал". Она может преодолеть необходимое расстояние за короткий временной промежуток.

Нам трудно сбивать аэробаллистические ракеты, поэтому время или погода не влияют на их деятельность. В целом во Львове действительно должен был быть ЗРК Patriot. Я считаю, что у нас их достаточно, чтобы прикрыть такой важный узел как Львов. Но один комплекс не способен прикрыть весь город,

– объяснил Романенко.

Сбить аэробаллистическую ракету действительно очень трудно. Для точного сбивания необходима не одна, а 2 – 3 ракеты. К сожалению, с дефицитом ракет для ПВО в целом по Украине, тратить столько – проблематично. К тому же и это не гарантирует сбития.

"Нам надо быть готовыми к тому, что по нам будут стрелять как днем, так и ночью. Но это не значит, что так будет каждый день и каждую ночь. Львов сейчас выбрали как крайне важный транспортный узел и индустриальный район. Поэтому часто будет прилетать и туда", – отметил авиаэксперт.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что уникальность ракеты "Кинжал" – в коротком времени подлета к любому городу Украины. К тому же, благодаря помощи Китая, Россия с 2025 года снова может производить дорогостоящую аэробаллистику и, как следствие, чаще использовать ее для атак по Украине.

Расчет удара был на эффект внезапности в дневную погоду и на сложность для Сил обороны перехватить эту цель. Это аэробаллистическая ракета, которую может сбивать исключительно Patriot, но и ракет, и самих систем нам критически не хватает. Поэтому россияне и пытаются делать откровенно террористические и экстраординарные для них шаги,

– отметил Жмайло.

Почему россияне вдруг ударили по Львову: смотрите видео

Будет ли становиться больше обстрелов днем?

Стоит заметить, что обычно Россия планирует массированные обстрелы ночью. Однако все чаще одиночные удары как дронами, так и ракетами осуществляют именно в дневное время.

Это связано с тем, что когда удар идет по транспортному объекту или по индустриальному предприятию, днем там всегда находится больше людей. Так у россиян есть возможность убить больше. Они кровожадные, ненормальные,

– подчеркнул Романенко.

В то же время для ударов баллистикой неважно, будет ли удар ночью, или днем. Единственная система, которая может сбить такие ракеты, – ЗРК Patriot. Он работает по радиолокатору, и время удара не играет большой роли в перехвате.

"Сейчас очень возможно, если будет применяться баллистика, удары будут наносить в любое время. Но, к счастью, у россиян нет такой мощности, чтобы бить по городам беспрестанно", – объяснил авиаэксперт.

К слову, последнее время россияне все чаще используют баллистические, а не крылатые ракеты для ударов по Украине. Например, во время атаки 20 января агрессор выпустил по Украине 20 баллистических ракет.

Важно! Уменьшение количества обстрелов с использованием крылатых ракет может быть связано с исчерпанием запасов. Однако Россия до сих пор способна производить ракеты в режиме реального времени. Об этом свидетельствуют и обломки сбитых целей, где указано, что произвели их в 2026 году. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил, что россияне могли понять, что крылатые ракеты менее эффективны, а потому изменили акцент на производство именно баллистики.

Что дальше может готовить Россия?

Валерий Романенко также отметил, что не исключено, что Россия может готовить более массированный удар после атаки "Кинжалами" по Львову. На это указывает зафиксированная активность российской военно-транспортной авиации. Кроме того, россияне осуществляют ротацию дальней и стратегической авиации после снаряжения ракетами.

Возможно, военные транспортные самолеты сейчас перебрасывают ракеты на оперативные аэродромы российской стратегической авиации – "Оленью" или "Энгельс". Все возможно. Мы можем высчитывать, что есть активность транспортной авиации, можем примерно понять для чего она. Но когда будет налет и с какой интенсивностью, – сказать трудно,

– подытожил эксперт.

Добавим также, что в КГГА сообщили о возможных новых массированных атаках России. По словам чиновников, враг может воспользоваться последними днями холодных температур, чтобы нанести удар. Поэтому жителей столицы призвали сделать запасы питьевой воды на несколько дней.

Что известно об ударе по Львову?