Осень и зима станут ключевыми, – Туск предупредил, что Россия готовится к серьезной эскалации

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о наличии многочисленных сигналов о подготовке России к серьезному обострению ситуации. По его мнению, ближайшие 7 – 8 месяцев, в частности уже даже осень и зима, могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Польский премьер отметил, что информационная картина последних недель ясно указывает на намерения Кремля повысить уровень напряженности. Заявление Дональда Туска приводит "Укринформ".

Что сказал Туск об угрозах

По словам главы правительства Польши, часть оборонной информации должна оставаться засекреченной, однако общество должно понимать ключевые риски.

Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности – как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми,

– подчеркнул он.

Дональда Туска также спросили о недавнем визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в столицу России. Польский премьер заверил, что Варшава находится в постоянном взаимодействии с американскими спецслужбами, поэтому шаги Вашингтона не стали неожиданностью.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые предпринимает глава ЦРУ", – отметил Туск.

Напомним, что во время визита Джон Ретклифф предостерег российских чиновников от обострения противостояния со странами НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. В то же время в Кремле визит главы ЦРУ объяснили контактами между разведывательными ведомствами обоих государств.

Президент США Дональд Трамп в среду утром во время радиоинтервью опроверг предположение, будто бы поездка Ретклиффа имела целью убедить Владимира Путина не испытывать решимость НАТО и воздержаться от нападения на Великобританию, которая пообещала усилить поддержку Украины.