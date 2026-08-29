Польський прем'єр зауважив, що інформаційна картина останніх тижнів чітко вказує на наміри Кремля підняти рівень напруженості. Заяву Дональда Туска наводить Укрінформ.

Що сказав Туск про загрози

За словами очільника уряду Польщі, частина оборонної інформації мусить залишатися засекреченою, однак ключові ризики суспільство має розуміти.

Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості – як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими,

– підкреслив він.

Дональда Туска також запитали про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до столиці Росії. Польський прем'єр запевнив, що Варшава перебуває у постійній взаємодії з американськими спецслужбами, тому кроки Вашингтона не стали несподіванкою.

"Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ", – зазначив Туск.

Нагадаємо, що під час візиту Джон Реткліфф застеріг російських посадовців від загострення протистояння з країнами НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою. Водночас у Кремлі візит очільника ЦРУ пояснили контактами між розвідувальними відомствами обох держав.

Президент США Дональд Трамп у середу вранці під час радіоінтерв'ю спростував припущення, нібито поїздка Реткліффа мала на меті переконати Володимира Путіна не випробовувати рішучість НАТО та утриматися від нападу на Велику Британію, яка пообіцяла посилити підтримку України.