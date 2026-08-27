Про це повідомляє видання CNN.

Чому директор ЦРУ прилетів у Росію?

Директор ЦРУ Джон Реткліфф цими днями таємно відвідав Москву. Очільник американської розвідки прибув до столиці Росії, аби застерегти Кремль від можливих атак на території країн НАТО та закликати припинити військову й економічну допомогу Ірану. Крім того, напередодні поїздки американська сторона звернулася до України з проханням тимчасово утриматися від ударів дронами та ракетами по об'єктах у Москві.

Для перельоту до Росії посадовець використав військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який спочатку вилетів із бази Ендрюс у Меріленді та зробив проміжну зупинку в Ризі. Зі свого боку президент США Дональд Трамп спробував применшити значущість цієї поїздки, назвавши її напіврутинним робочим візитом.

Він там перебуває, знаєте, у рамках такого собі напіврутинного візиту. Не хочу розчаровувати людей. Ми б хотіли бачити завершення війни з Україною,

– заявив американський лідер у радіоінтерв'ю.

Розвідувальні оцінки США та західних союзників свідчать про те, що Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу протягом найближчих кількох років. Фахівці розглядають сценарії від масштабних кібератак до обмеженого наземного вторгнення на території Балтійських країн або Польщі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що очільник ЦРУ не зустрічався з російським диктатором, а контакт відбувся суто на рівні спецслужб.

Нагадаємо, раніше ми детально аналізували, про що голова ЦРУ міг говорити із посадовцями в Кремлі. Зокрема, серед можливих тем називають переговори про припинення вогню в Україні, зокрема взаємне припинення ударів по енергетичних і портових об'єктах. Водночас Реткліфф міг передати Кремлю попередження щодо будь-яких провокацій або нападу на країни НАТО. Ще одним важливим питанням могла стати військова та розвідувальна підтримка Ірану з боку Росії на тлі загострення протистояння Тегерана і Вашингтона.

До слова, Росія може вдатися до нового ядерного шантажу Заходу. Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко припустив, що Кремль здатен провести нове випробування ракети "Буревісник" із ядерною силовою установкою, щоб продемонструвати свої можливості та залякати Захід. За його словами, ця тема могла бути однією з тих, які обговорювали під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.