Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, який сценарій з боку Володимира Путіна вважає цілком реалістичним. Він також припустив, що ця тема могла бути однією з тих, які Джон Реткліфф порушував під час контактів у Москві.

Кремль може перейти до нового ядерного сигналу

Після візиту Реткліффа одним із демонстративних сигналів стала незапланована перевірка боєготовності в Білорусі із залученням однієї з бригад. Білоруська армія налічує менш як 50 тисяч військових, однак паралельно триває підготовка військової інфраструктури, зокрема поблизу залізниці та українського кордону.

Я бачу цілком реалістичний сценарій, за яким буде застосовано не тактичну ядерну зброю по Україні, а продовжаться так звані випробування крилатої ракети "Буревісник",

– сказав Чаленко.

Подібне випробування Росія проводила восени минулого року. Тоді російська сторона заявляла, що ракета перебувала в польоті близько 14 годин і подолала приблизно 15 тисяч кілометрів.

Йдеться про ракету з ядерною силовою установкою, яка під час польоту може залишати радіоактивний слід. Такий запуск може виконувати передусім демонстративну функцію. Росія вже діяла подібним чином з "Орєшніком", застосовуючи його без бойової частини, після чого Путін публічно наголошував на можливостях цієї системи.

Що стосується саме "Буревісника", то це дійсно реалістично, тому що буде черговим політичним сигналом для Заходу,

– пояснив Чаленко.

До ядерного тиску Чаленко також відносить багаторічну окупацію Запорізької АЕС, захоплення Чорнобильської АЕС у 2022 році та пошкодження конфайнменту ЧАЕС.

Путін цілком може піти на такий крок. І я не здивуюся, якщо Реткліфф і цю тему насправді порушував під час спілкування зі своїми російськими візаві в Москві,

– наголосив керівник Центру аналізу та стратегій.

Нове випробування "Буревісника" в такому разі стало б ще одним політичним сигналом Заходу в межах ядерного шантажу, до якого Кремль повертається вже протягом кількох років.

Чаленко пояснив можливий крок Путіна: дивіться відео