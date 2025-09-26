За Европой уже длительное время следит российское военное разведывательное судно "Янтарь". Корабль угрожает критическим подводным коммуникационным кабелям.

Москва может проводить скрытые подводные операции в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как Россия усиливает разведку европейских подводных коммуникаций?

В ноябре прошлого года из отдаленной бухты Кольского полуострова в длительное трехмесячное плавание отправилось сине-белое судно. На первый взгляд оно выглядело как гражданское, однако его маршрут – через побережье Норвегии, Ла-Манш, Ирландское море, далее к Средиземному морю и Суэцкому проливу – имел совсем другую цель.

Это был российский разведывательный корабль "Янтарь", оборудован современными системами для слежения и работы с подводными кабелями, от которых зависит интернет, энергетика, военные коммуникации и финансовые операции стран НАТО.

Это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом... не дать нам уснуть. Он следует за кабельными линиями и трубопроводами, делая остановки. Мы очень внимательно следим за ним,

– сказал один высокопоставленный командующий НАТО ранее в этом году.

"Янтарь" был зафиксирован в ноябре над критически важными подводными кабелями в Ирландском море. Также его неоднократно обнаруживали в районе кабельных соединений между Норвегией и архипелагом Шпицберген, который имеет стратегическое значение для России.

Обратите внимание! Операциями судна руководит засекреченное Главное управление глубоководных исследований (GUGI) или секретная военная часть 40056. Его деятельность отслеживает ЦРУ еще со времен Холодной войны. ГУГИ действует независимо от других вооруженных сил России и подотчетно напрямую Минобороны.

Присутствие судна в британских водах уже вызвало реакцию Лондона: министр обороны Джон Гили назвал это свидетельством роста российской агрессии. По оценкам военных, с осени 2023-го в течение 13 месяцев "Янтарь" и другие российские суда проводили регулярное наблюдение за объектами критической инфраструктуры возле Британии.

Чем грозит такая деятельность GUGI?

Эксперты отмечают, что после определенного затишья в 2022–2023 годах из-за войны в Украине Россия возобновила активность GUGI, перейдя к более агрессивной тактике.

Подводная инфраструктура остается уязвимой мишенью: 99% цифровых коммуникаций Британии проходит через океанские кабели, а три четверти газоснабжения страны обеспечивают морские трубопроводы. Особую чувствительность имеют кабели, передающие данные для Интегрированной системы подводного наблюдения – совместной военной сети США и Великобритании для отслеживания подводных лодок.

"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами, которые могут подключаться к военным и интернет-кабелям и перехватывать информацию с них, а также устанавливать взрывные устройства, которые можно взорвать в будущем.

Западные военно-морские чиновники сообщили FT, что "Янтарь", вероятно, выискивал узлы между несколькими кабелями, где повреждение будет иметь максимальное воздействие.

Если напряженность опасно возрастет, Россия может выключить свет и отключить наши энергетические и коммуникационные системы, надеясь таким образом предотвратить эскалацию до настоящей войны,

– отметил капитан Дэвид Филдс, бывший военно-морской атташе Британии.

Как Россия дестабилизирует Балтийское море?