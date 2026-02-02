Россия наращивает военную силу у границы с Финляндией, – ISW
- Россия наращивает военную инфраструктуру у границы с Финляндией, в частности на базах в Петрозаводске и Кандалакше.
- Финская телекомпания Yle опубликовала спутниковые снимки, которые показывают строительство с июня 2024 года по октябрь 2025 года.
Россия накапливает военную инфраструктуру вблизи финской границы. Такие действия могут быть направлены на подготовку Кремля к потенциальному будущему конфликту с НАТО.
О вероятном вторжении России в Европу разобрали в ISW.
Что Россия строит у границы с Финляндией?
Финская национальная телекомпания Yle опубликовала спутниковые снимки, сделанные в период с июня 2024 года по октябрь 2025 года, на которых видно российское строительство на военной базе "Рыбка" в Петрозаводске, Республика Карелия, что находится примерно в 175 километрах от финской границы.
Россия строит военную инфраструктуру / спутниковые снимки
На военной базе "Рыбка" уже есть большая авиабаза и склад оборудования. Yle также сообщила, что спутниковые снимки за май и август 2025 года показывают, что Россия также строит новый военный городок в Кандалакше, что в Мурманской области (примерно в 115 километрах от финской границы).
Российские чиновники, включая президента России Владимира Путина, ранее непосредственно угрожали Финляндии, в частности применяя формулировки, которые Россия использовала для ложного оправдания своих вторжений в Украину.
Последние новости о возможном вторжении России в Европу
Россия усиливает границу со странами НАТО. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что она начала восстанавливать старый советский гарнизон в Петрозаводске.
Россия активизирует скрытые и открытые атаки против европейских стран. Она уже перешла в так называемую "нулевую фазу" подготовки к потенциальному противостоянию с НАТО.
На Западе многие эксперты и военные чиновники указывают на неизбежность конфликта между НАТО и Россией. Глава минобороны Германии Борис Писториус назвал лето 2025 года "последним летом в мирное время".