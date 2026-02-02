Россия наращивает военную силу у границы с Финляндией, – ISW

Россия накапливает военную инфраструктуру вблизи финской границы. Такие действия могут быть направлены на подготовку Кремля к потенциальному будущему конфликту с НАТО.

О вероятном вторжении России в Европу разобрали в ISW.

Что Россия строит у границы с Финляндией?

Финская национальная телекомпания Yle опубликовала спутниковые снимки, сделанные в период с июня 2024 года по октябрь 2025 года, на которых видно российское строительство на военной базе "Рыбка" в Петрозаводске, Республика Карелия, что находится примерно в 175 километрах от финской границы.

Россия строит военную инфраструктуру / спутниковые снимки

На военной базе "Рыбка" уже есть большая авиабаза и склад оборудования. Yle также сообщила, что спутниковые снимки за май и август 2025 года показывают, что Россия также строит новый военный городок в Кандалакше, что в Мурманской области (примерно в 115 километрах от финской границы).

Российские чиновники, включая президента России Владимира Путина, ранее непосредственно угрожали Финляндии, в частности применяя формулировки, которые Россия использовала для ложного оправдания своих вторжений в Украину.

