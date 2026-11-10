Россия хочет вынести вопрос безопасности Европы на первый план переговоров по Украине, – Reuters

Россия хочет сделать создание новой системы безопасности для Европы главным направлением переговоров о прекращении войны в Украине. По замыслу Москвы, урегулирование ситуации в Украине должно стать лишь частью более широкой дискуссии о безопасности всего европейского континента.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в российской делегации накануне двухдневной встречи представителей Украины, России и США в Абу-Даби.

Что Россия хочет обсудить на переговорах по Украине?

По словам источника в российской делегации, главной задачей переговоров в Абу-Даби должна стать попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы". Встреча, как ожидается, будет посвящена механизмам предотвращения угроз и укреплению региональной стабильности.

Хотя урегулирование украинского вопроса, будучи вопросом критической важности, является лишь одним из аспектов этой широкой дискуссии, оно подчинено главной цели – созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента,

– заявил источник.

Кто примет участие в переговорах в Абу-Даби?

Российские и украинские представители должны встретиться при посредничестве США 10 ноября. Переговоры продлятся два дня. Это первая такая встреча с февраля 2026 года.

Ожидается, что в Абу-Даби также прибудут представители Франции, Великобритании, Германии, Европейского Союза, НАТО и Италии. Они должны провести встречи с американскими и украинскими официальными лицами. В то же время Россия не заявляла о намерении вести на этой неделе прямые переговоры с европейскими представителями.

Российскую делегацию из 11 человек возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также вошли два заместителя министра иностранных дел, а также высокопоставленные чиновники военных и разведывательных структур.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что широкое мирное соглашение между Украиной и Россией возможно. Американская сторона рассматривает вопрос европейской безопасности как один из возможных компонентов будущих договоренностей.