Путин заявил, что не планирует нападать на Европу
- Владимир Путин заявил на саммите в Кыргызстане, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении Европы.
- Путин сообщил, что Россия готова к серьезным переговорам, а на следующей неделе в Москву прибудет делегация США для обсуждения мирного плана.
Российский диктатор выступил на саммите по вопросам безопасности в Кыргызстане 27 ноября. Владимир Путин заявил, что Кремль якобы не имеет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
Что Путин сказал о нападении на Европу?
Российский диктатор впервые ответил на вопрос об обсуждении мирного плана, разработанного при посредничестве США.
Был выдвинут ряд вопросов для обсуждения,
– прокомментировал Путин.
Он добавил, что окончательной версии мирного плана пока нет. В то же время Россия якобы готова к "серьезным" переговорам. Путин подчеркнул, что на следующей неделе в Москву прибудет делегация США.
Президент России заявил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении Европы и назвал такую идею смешной.
Какие новые заявления сделал российский диктатор?
Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия "в целом согласна", что перечень пунктов плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.
Владимир Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было. По его словам, речь шла о наборе вопросов для обсуждения.
Глава Кремля отметил, что после переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре части.