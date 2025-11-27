Путин заявил, что не планирует нападать на Европу

Российский диктатор выступил на саммите по вопросам безопасности в Кыргызстане 27 ноября. Владимир Путин заявил, что Кремль якобы не имеет никаких агрессивных планов в отношении Европы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что Путин сказал о нападении на Европу?

Российский диктатор впервые ответил на вопрос об обсуждении мирного плана, разработанного при посредничестве США.

Был выдвинут ряд вопросов для обсуждения,

– прокомментировал Путин.

Он добавил, что окончательной версии мирного плана пока нет. В то же время Россия якобы готова к "серьезным" переговорам. Путин подчеркнул, что на следующей неделе в Москву прибудет делегация США.

Президент России заявил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении Европы и назвал такую идею смешной.

Какие новые заявления сделал российский диктатор?