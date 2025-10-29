Россия хочет продолжать войну: разведка США раскрыла планы Путина, – NBC

По оценкам американской разведки, российский диктатор Владимир Путин настроен на войну еще решительнее, чем когда-либо прежде. Глава Кремля стремится добиться победы на поле боя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что планирует российский диктатор?

Разведывательные агентства не видят никаких признаков готовности России к компромиссу по Украине, даже несмотря на то, что Дональд Трамп пытается организовать мирные переговоры.

По словам высокопоставленных чиновников США и Конгресса, Путин сейчас, вероятно, еще глубже "закопался" в своей позиции, чем когда-либо,

– объяснили журналисты.

В отчете разведки говорится, что несмотря на огромные потери среди российских военных и экономические трудности внутри страны, российский диктатор решительно настроен закрепить контроль над украинскими территориями и расширить влияние России, чтобы оправдать человеческие и финансовые жертвы.

Что свидетельствует о разочаровании Трампа?