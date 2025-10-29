Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине
Что планирует российский диктатор?
Разведывательные агентства не видят никаких признаков готовности России к компромиссу по Украине, даже несмотря на то, что Дональд Трамп пытается организовать мирные переговоры.
По словам высокопоставленных чиновников США и Конгресса, Путин сейчас, вероятно, еще глубже "закопался" в своей позиции, чем когда-либо,
– объяснили журналисты.
В отчете разведки говорится, что несмотря на огромные потери среди российских военных и экономические трудности внутри страны, российский диктатор решительно настроен закрепить контроль над украинскими территориями и расширить влияние России, чтобы оправдать человеческие и финансовые жертвы.
Что свидетельствует о разочаровании Трампа?
Признаком растущего разочарования Трампа стало то, что он отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште и впервые от своего возвращения к власти в январе ввел санкции против Москвы, наложив ограничения на две крупные российские нефтяные компании.
В то же время в эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, но возможна будущая встреча для заключения прекращения огня.
Главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры, но его заявления противоречили друг другу из-за изменения приказов из Кремля.