Що планує російський диктатор?
Розвідувальні агенції не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, навіть попри те, що Дональд Трамп намагається організувати мирні переговори.
За словами високопосадовців США і Конгресу, Путін нині, імовірно, ще глибше "закопався" у своїй позиції, ніж будь-коли,
У звіті розвідки йдеться, що попри величезні втрати серед російських військових і економічні труднощі всередині країни, російський диктатор рішуче налаштований закріпити контроль над українськими територіями та розширити вплив Росії, щоб виправдати людські та фінансові жертви.
Що свідчить про розчарування Трампа?
Ознакою зростаючого розчарування Трампа стало те, що він скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті та вперше від свого повернення до влади в січні запровадив санкції проти Москви, наклавши обмеження на дві великі російські нафтові компанії.
Водночас в ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп скасував зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті, але можлива майбутня зустріч для укладання припинення вогню.
Головний переговорник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США на переговори, але його заяви суперечили одна одній через зміну наказів з Кремля.