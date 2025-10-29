Про це пише 24 Канал із посиланням на NBC News.

Дивіться також Зустріч, на яку чекає світ: як Трамп хоче змусити Сі Цзіньпіна та Путіна закінчити війну в Україні

Що планує російський диктатор?

Розвідувальні агенції не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, навіть попри те, що Дональд Трамп намагається організувати мирні переговори.

За словами високопосадовців США і Конгресу, Путін нині, імовірно, ще глибше "закопався" у своїй позиції, ніж будь-коли,

– пояснили журналісти.

У звіті розвідки йдеться, що попри величезні втрати серед російських військових і економічні труднощі всередині країни, російський диктатор рішуче налаштований закріпити контроль над українськими територіями та розширити вплив Росії, щоб виправдати людські та фінансові жертви.

Що свідчить про розчарування Трампа?