Россия фиксирует новые заявления американского президента Дональда Трампа, связанные с вопросом окончания войны в Украине и применением санкций со стороны США.

Такое заявление в среду, 30 июля, сделал спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какое новое заявление сделал Песков?

Российский чиновник прокомментировал последние предупреждения США о санкциях и призывы к завершению войны.

Кремль фиксирует новые заявления Трампа по урегулированию ситуации в Украине и возможных рестрикций (ограничений – 24 Канал),

– заявил он.

По его словам, Россия якобы "приобрела иммунитет к санкциям", поскольку, как отметил Дмитрий Песков, российская экономика якобы достаточно долго функционирует под большим количеством ограничений.

Напомним, ранее он заявлял, что Россия приняла во внимание заявление президента Дональда Трампа о сокращении дедлайна для мирного соглашения, но продолжит боевые действия на украинской территории.

Дмитрий Песков уверял, что Россия сохраняет приверженность мирному процессу, но продолжит боевые действия для собственных интересов, для якобы достижения целей "специальной военной операции".