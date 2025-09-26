Россия усиливает военное сотрудничество с Китаем для подготовки к возможному наступлению на Тайвань, – WP
- Россия продала Китаю военную технику на сумму около 584 миллионов долларов, в частности десантные машины и противотанковые пушки, адаптированные под китайские системы.
- Сотрудничество Москвы с Пекином включает масштабные учения, передачу технологий для и подготовку китайских десантников, что может повлиять на баланс сил в Тайваньском проливе.
Документы, проверенные независимым аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI) свидетельствуют, что Россия продает Китаю ключевое военное вооружение. Также известно о масштабных учениях для китайских военных.
Такая поддержка со стороны Кремля направлена на усиление возможностей Пекина проводить молниеносные операции, в частности для захвата Тайваня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Washington Post.
Как Россия помогает Китаю в подготовке вторжения в Тайвань?
По оценкам аналитиков RUSI, сотрудничество России и Китая может радикально изменить баланс сил в Тайваньском проливе.
Россия становится стратегическим резервом для Китая, предоставляя не только ресурсы вроде нефти и газа, но и свой уникальный опыт воздушных десантов, отработанный в Украине и Сирии,
– отмечает старший научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг.
Соглашение, заключено между Москвой и Пекином еще в 2023 году, с поставками, продолжающихся в 2024 – 2025 годах, предусматривает продажу в Китай целого батальона десантной техники стоимостью около 584 миллионов долларов. Среди ключевого оборудования:
- 37 легких амфибийных штурмовых машин BMD-4M со 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровым автоматическим пулеметом;
- 11 самоходных противотанковых пушек Спрут-SDM1 с 125-миллиметровой пушкой;
- 11 воздушно-десантных бронетранспортеров BTR-MDM "Ракушка";
- несколько командно-наблюдательных машин Рубин и KSHM-E, а также специальные парашютные системы "Dalnolyot" для сброса грузов до 190 килограммов.
Все военное вооружение адаптируется под китайские системы связи, электроники, радио и навигации, с полным пакетом технической документации.
Заметьте! Россия также передает технологии для локализации производства в Китае, что позволит Пекину модернизировать и масштабировать выпуск аналогичной техники.
В 2025 году Китай уже продемонстрировал обновленные десантные машины на параде в Пекине, совместимые с транспортниками Y-20, но российские поставки позволяют ускорить интеграцию.
К тому же Россия готовит батальон китайских десантников:
- водителей BMD-4M – на базе завода в Кургане;
- экипажи Спрут и командных машин – в Пензе.
Известно и о коллективных тренировках по десантированию, огневого контроля и маневрирования – сначала в России, затем в Китае с российскими инструкторами.
"Спрут" и БТРы "Ракушка" на заднем плане / Фото Defence Express
В 2024 году Россия и Китай провели 14 совместных учений, что вдвое больше, чем за предыдущее десятилетие.
Си Цзиньпин и Владимир Путин обменивались визитами на парадах, а китайские представители наблюдали за "Запад-2025" в России и Беларуси.
Обратите внимание! Эксперты WP подчеркивают, что это соглашение – шаг к "партнерству без границ", что угрожает стабильности в Европе и Азии...
Российские десантные операции, основы которых перенимают китайцы, позволят быстро высаживать тысячи бойцов на ограниченное количество пляжей, захватывая аэродромы, порты или даже гольф-поля для создания плацдарма.
Аналитики RUSI предупреждают, что это дает китайской армии "расширенные возможности воздушного маневра" не только против Тайваня, но и Филиппин или других островов в Южно-Китайском море.
Для США это слабость, ведь переданные ресурсы на Украину отвлекают от Азии, делая угрозы от России и Китая неразделимыми.
Как Китай и Россия угрожают мировой безопасности?
- Для Китая, который планирует "национальное возрождение" через присоединение Тайваня к 2027 году, российская помощь критически необходима.
- Китайские инженеры присоединились к тестированию беспилотников на российских полигонах. Так, поставки китайских дронов в Россию осуществляется через посредников, а их производство базируется на конструкции иранских "Шахедов" с использованием китайских компонентов.
- В то же время президент Зеленский отметил, что Китай, как мощное государство, играет ключевую роль в поддержке России, от которой последняя полностью зависит. По его словам, Пекин имеет достаточно влияния, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине, но вместо активных действий ради мира Китай остается пассивным и отстраненным.