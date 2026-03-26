Россия тайно поставляет Ирану ударные беспилотники для войны, – FT
- Россия поставляет Ирану дроны, медикаменты и продовольствие, в частности дроны "Герань-2", которые производят на основе иранских "Shahed-136".
- Москва также предоставляет Ирану спутниковые снимки и разведывательную поддержку, но отказалась поставлять систему ПВО С-400, опасаясь эскалации с США.
Россия завершает поэтапные поставки дронов, медикаментов и продовольствия в Иран. Таким образом Москва поддерживает одного из своих ключевых союзников в противостоянии с США и Израилем.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчеты западных разведок и официальных лиц.
Читайте также Причина очень странная: блогер предположил, почему Трамп не признает помощь Украины в войне против Ирана
Как Россия помогает Ирану?
По словам двух информированных чиновников, высокопоставленные чиновники Ирана и России начали тайные обсуждения по поставкам дронов уже через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану. Сам процесс доставки начался в начале марта и, как ожидается, будет завершен до конца месяца.
Сейчас точный тип беспилотников, которые Россия согласилась прислать, остается неизвестным, однако собеседники издания предполагают, что Москва поставляет дроны "Герань-2", которые сама производит на основе иранских дронов "Shahed-136".
Как сообщают источники, Москва также уже предоставляла Тегерану спутниковые снимки, данные для наведения и разведывательную поддержку. Однако поставки вооружения, в частности дронов, может стать первым подтверждением того, что Россия готова предоставлять Ирану именно летальную военную помощь.
Комментируя информацию о передаче дронов, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас распространяется много фейков, однако подтвердил, что диалог с иранским руководством продолжается.
Москва вмешивается, чтобы укрепить не только боевые возможности иранцев, но и чтобы гарантировать более широкую политическую стабильность режима в Тегеране,
– сказал один из высокопоставленных западных чиновников.
Публично же Россия делает акцент на гуманитарной помощи: на прошлой неделе Москва сообщила об отправке более 13 тонн медикаментов в Иран через Азербайджан и заявила, что планирует продолжить такие поставки.
Кроме того, Тегеран обращался к Москве с просьбой предоставить более современные системы противовоздушной обороны. В декабре стороны заключили соглашение о поставках в течение трех лет 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет 9М336.
В то же время, по данным западных чиновников, Россия отказалась передавать Ирану систему С-400 – одну из своих самых современных ПВО. В Кремле, вероятно, считают, что такой шаг может привести к эскалации напряжения с США.
Может ли Иран атаковать Украину?
После того как Украина отправила группы специалистов на Ближний Восток для того, чтобы помочь противодействовать иранским "Шахедам", Тегеран пригрозил ударами по нашей стране. Однако относительно реального ракетного потенциала страны и ее возможности атаковать украинские города есть сомнения.
Военный эксперт, экс-директор Генштаба Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что Иран имеет баллистическое оружие, которое может преодолевать расстояние до 4 тысяч километров – правда, ее ресурсы ограничены. Поэтому угрозы от военного и политического руководства страны следует воспринимать лишь как эмоциональные заявления.
По мнению Селезнева, Украина не является для иранцев приоритетной целью. К тому же существуют другие государства, против которых Тегеран будет применять, в частности, свою баллистику – страна имеет гораздо больше хлопот в противостоянии с Израилем и США.