Россия тайно поставляет Ирану ударные беспилотники для войны, – FT

Россия завершает поэтапные поставки дронов, медикаментов и продовольствия в Иран. Таким образом Москва поддерживает одного из своих ключевых союзников в противостоянии с США и Израилем.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчеты западных разведок и официальных лиц.

Как Россия помогает Ирану?

По словам двух информированных чиновников, высокопоставленные чиновники Ирана и России начали тайные обсуждения по поставкам дронов уже через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану. Сам процесс доставки начался в начале марта и, как ожидается, будет завершен до конца месяца.

Сейчас точный тип беспилотников, которые Россия согласилась прислать, остается неизвестным, однако собеседники издания предполагают, что Москва поставляет дроны "Герань-2", которые сама производит на основе иранских дронов "Shahed-136".

Как сообщают источники, Москва также уже предоставляла Тегерану спутниковые снимки, данные для наведения и разведывательную поддержку. Однако поставки вооружения, в частности дронов, может стать первым подтверждением того, что Россия готова предоставлять Ирану именно летальную военную помощь.

Комментируя информацию о передаче дронов, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас распространяется много фейков, однако подтвердил, что диалог с иранским руководством продолжается.

Москва вмешивается, чтобы укрепить не только боевые возможности иранцев, но и чтобы гарантировать более широкую политическую стабильность режима в Тегеране,

– сказал один из высокопоставленных западных чиновников.

Публично же Россия делает акцент на гуманитарной помощи: на прошлой неделе Москва сообщила об отправке более 13 тонн медикаментов в Иран через Азербайджан и заявила, что планирует продолжить такие поставки.

Кроме того, Тегеран обращался к Москве с просьбой предоставить более современные системы противовоздушной обороны. В декабре стороны заключили соглашение о поставках в течение трех лет 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет 9М336.

В то же время, по данным западных чиновников, Россия отказалась передавать Ирану систему С-400 – одну из своих самых современных ПВО. В Кремле, вероятно, считают, что такой шаг может привести к эскалации напряжения с США.

Может ли Иран атаковать Украину?