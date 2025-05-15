Лавров отверг идею перемирия, обвинив Украину и Европу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не соглашается на прекращение огня в Украине, обвинив в этом Киев и Европу.

Такое заявление он сделал, выступая на заседании "Дипломатического клуба" в четверг, 15 мая, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Лавров

Глава российского министерства отверг предложение о прекращении боевых действий, предложенное Украиной, Соединенными Штатами и Европой. По его словам, прекращение огня якобы нужно для подготовки Украины к продолжению боевых действий.

Ни Берлин, ни Париж, ни Париж ни Брюссель, ни Лондон не хотят мира в Украине,

– заявил он.

Сергей Лавров в очередной раз озвучил принципиальную позицию Москвы относительно невозможности заключения временного перемирия, мол, чтобы Украина не смогла запастись оружием. Также россиянин обвинил Запад в том, что он "нарывается" на противостояние с Россией.

В то же время российский министр похвалил Дональда Трампа, назвав изменения в политике Вашингтона "возвращением к нормальности". Также, по его мнению, благодаря его возвращению на пост американского президента с Россией снова начали разговаривать.

К слову, Сергей Лавров после слов Зеленского о "бутафорской" делегации России на переговорах в Стамбуле назвал украинского президента "жалким человеком". Тогда как пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что он является "клоуном и неудачником".