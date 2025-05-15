Помощник Владимира Путина и председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал ситуацию, передает 24 Канал. Россияне якобы настроены на "серьезную профессиональную работу".

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Какую цель назвали россияне

По словам Мединского, российские представители прибыли в Турцию по поручению Путина. Среди переговорщиков также заместитель министра иностранных дел России Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Костюков и заместитель министра обороны России Фомин.

Смысл предложенных Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта,

– отметил глава делегации страны-агрессора.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, состав российской делегации свидетельствует о несерьезности намерений Кремля. "Я бы больше сказал, пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса", – заявил министр.

Со своей стороны отреагировал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Дипломат назвал ситуацию "пощечиной по лицу" для Украины и союзников по НАТО.