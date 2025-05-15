Об этом пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Кроме того, прибытие российской делегации в Турцию подтвердил ее глава – помощник Владимира Путина, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Смотрите также Что говорят о прямых переговорах Украины и России в кулуарах: эксклюзивные детали из Турции

Россияне ждут в Стамбуле

Песков попутно напомнил, что именно Путин 11 мая выступил с предложением о "прямых переговорах между Россией и Украиной без предварительных условий".

По словам Мединского, цель такой инициативы – установление "долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта".

Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом. И с утра ждёт своих визави с украинской стороны, которых пока нет,

– сказал представитель Кремля.

Напомним, кроме Мединского, среди российских переговорщиков – заместитель министра иностранных дел России Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Костюков и заместитель министра обороны России Фомин.

Пока нет информации о времени встречи. Российская делегация и некоторые американские представители находятся в Стамбуле, а Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с Реджепом Эрдоганом.