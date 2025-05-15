Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о переговорах Украины и России в Турции

Источники издания сообщают, что делегация из России технического уровня и некоторые представители США сейчас находятся в Стамбуле. О времени переговоров информации еще нет.

Время встречи еще не определено. В этом контексте речь не идет ни о каком переносе,

– отметили там.

Телеканал CNN также получил информацию о переговорах. По словам источников в МИД Турции, пока не назначено никакой встречи между Россией и Украиной. В то же время в Кремле заявляют, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время.

Владимир Зеленский прибыл в Анкару, там он должен встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Напомним, что ранее стало известно о составе российской делегации для переговоров с Украиной. Туда не входят высокопоставленные – ни министр иностранных дел Лавров, ни помощник Путина Ушаков. Главы Кремля Владимира Путина также там нет.

Президент Украины заявил, что уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги он решит с Эрдоганом.