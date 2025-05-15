Про це пропагандистським ЗМІ заявив прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Окрім того, прибуття російської делегації в Туреччину підтвердив її глава – помічник Владіміра Путіна, голова російського військово-історичного товариства Владімір Мединський.

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Росіяни чекають у Стамбулі

Пєсков принагідно нагадав, що саме Путін 11 травня виступив із пропозицією про "прямі переговори між Росією та Україною без попередніх умов".

За словами Мединського, мета такої ініціативи – встановлення "довгострокового і міцного миру, усунувши першопричини конфлікту".

Російська делегація вже в Стамбулі, як і було сказано президентом, і зранку чекає на своїх візаві з української сторони, яких поки що немає,

– сказав речник Кремля.

Нагадаємо, окрім Мединського, серед російських перемовників – заступник міністра закордонних справ Росії Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Костюков і заступник міністра оборони Росії Фомін.

Наразі немає інформації про час зустрічі. Російська делегація та деякі американські представники перебувають у Стамбулі, а Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з Реджепом Ердоганом.