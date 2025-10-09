В последнее время миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства все чаще превращаются в опасную игру на грани, поскольку каждый перехват может повлечь инцидент мирового масштаба из-за провокаций России.

Пилоты истребителей F-35, F-16, Gripen и Eurofighter Typhoon работают в режиме постоянной боевой готовности, реагируя на нарушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Чем опасны такие провокации России?

Нарушение воздушного пространства НАТО стало привычным после полномасштабного вторжения России в Украину. Еще в сентябре 19 беспилотников попали в Польшу, а три российских МиГ-31 пролетели над Эстонией.

По мнению западных аналитиков, таким образом Россия намеренно проверяет пределы терпения НАТО, наблюдая за тем, какие радары активируются, какие самолеты и откуда взлетают, а также как ведут себя пилоты в таких ситуациях.

Бывший пилот ВВС США Джон Венабл считает, что Россия провоцирует НАТО, чтобы "показать своему населению, что оно находится под угрозой", поэтому Запад должен проявлять сдержанность, но только до определенного порога.

НАТО не имеет четкой позиции

По данным издания, мнения по этому поводу в НАТО расходятся. Кто-то выступает за жесткий ответ, а некоторые предостерегает от эскалации, о которой, в частности, предупреждал министр обороны Германии Борис Писториус.

BI пишет, что недавно созданная операция "Восточный страж" расширила зону патрулирования вдоль восточной границы. К ней впервые присоединились Gripen Швеции, а также F-35 и F-16 Италии, Польши и Нидерландов.

Генсек НАТО Марк Рютте признает, что Альянс действует в условиях "серой зоны", поэтому решения об открытии огня принимаются в реальном времени, в зависимости от разведданных и уровня угрозы, ведь открытой войны нет.

