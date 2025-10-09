Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что он оценивает Gripen как очень качественный самолет, однако он был изготовлен в четыре раза меньшем объеме, чем F-16.
В чем будет эффективность Gripen?
Система сервисного обслуживания самолетов Gripen иная, чем у F-16. По словам авиаэксперта, обслуживание Gripen может происходить на полевом автобане, а если надо будет провести регламентные работы – придется делать это на заводе. По мнению Криволапа, эта деталь может вызвать определенные проблемы.
Основное преимущество Gripen не только в том, что он может нести ракеты Taurus. Авиаэксперт отметил, что у россиян есть возможность запускать КАБы. У нас сейчас нет средств, с помощью которых эти бомбардировщики с КАБами отогнать.
В Украине не хватает средств ПВО, чтобы до них достать, а ракеты, которыми оснащены наши самолеты – по таким целям не добивают,
– объяснил Криволап.
По его словам, даже, если у нас будут лучшие современные ракеты AIM-120 AMRAAM, которые поражают на расстояние 180 километров, это все равно в 1,5 раза меньше дистанция, чем у ракет Р-37М, которыми оснащены российские самолеты. Они бьют на расстояние до 300 километров.
Однако при наличии у Украины самолетов Gripen, как отметил авиэксперт, эту проблему можно будет решить. Ведь на этот вид авиации есть возможность прицепить ракету-метеор "воздух-воздух".
Она имеет особенность, которая заключается в том, что у нее точный воздушный реактивный двигатель. Это свидетельствует о том, что она со скоростью четырех махов может догнать любой истребитель. Тогда ситуация с российскими КАБами будет решена,
– озвучил Криволап.
Он добавил, что к Gripen еще понадобится самолет Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения, который будет наводить эту ракету-метеор. Криволап подытожил, чтобы противодействовать российским бомбардировщикам с КАБами большого количества таких самолетов и ракет не нужно.
Что известно о передаче Украине Gripen?
В конце сентября заместитель главы минобороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина может получить дополнительные самолеты Gripen. Однако в каком количестве и когда именно это произойдет он не озвучил.
Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ убежден, что этот вид авиации наше государство стопроцентно получит, вопрос только когда именно. Он рассказал, что замена двигателя в Gripen занимает всего час, а дозаправка происходит без выключения двигателя. По его словам, Gripen может нести на себе все виды вооружения, которые Украина сейчас использует.