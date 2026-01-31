Россия работает над обеспечением мира в Украине, – Виткофф о переговорах с Дмитриевым

Американская и российская делегации провели переговоры во Флориде. Обсуждения непосредственно касались вопроса об окончании войны в Украине.

Такую информацию сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф в соцсети Х по результатам обсуждений.

Что сказал Уиткофф о переговорах?

Стив Уиткофф заявил о "продуктивных и конструктивных" встречах в Майами с российским спепредставителем Кириллом Дмитриевым в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования "украинского конфликта".

В состав американской делегации на этих переговорах, кроме Стива Виткоффа, вошли министр финансов Скотт Бессент, зять Дональда Трампа и бизнесмен Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Эта встреча добавляет нам оптимизма, что Россия работает над достижением мира в Украине, и мы благодарны президенту Трампу за его решающее лидерство в стремлении к устойчивому и прочному миру,

– написал он.

Что этому предшествовало?