31 января, 19:04
Обновлено - 19:28, 31 января

Россия работает над обеспечением мира в Украине, – Виткофф о переговорах с Дмитриевым

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Американская и российская делегации провели переговоры во Флориде по окончанию войны в Украине.
  • Стив Уиткофф заявил о продуктивных встречах с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.

Американская и российская делегации провели переговоры во Флориде. Обсуждения непосредственно касались вопроса об окончании войны в Украине.

Такую информацию сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф в соцсети Х по результатам обсуждений.

Что сказал Уиткофф о переговорах?

Стив Уиткофф заявил о "продуктивных и конструктивных" встречах в Майами с российским спепредставителем Кириллом Дмитриевым в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования "украинского конфликта".

В состав американской делегации на этих переговорах, кроме Стива Виткоффа, вошли министр финансов Скотт Бессент, зять Дональда Трампа и бизнесмен Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Эта встреча добавляет нам оптимизма, что Россия работает над достижением мира в Украине, и мы благодарны президенту Трампу за его решающее лидерство в стремлении к устойчивому и прочному миру, 
– написал он.

Что этому предшествовало?

  • Незадолго до этого стало известно о том, что Дмитриев прибыл в Майами. Около 15:00 советник российского диктатора опубликовал сообщение в соцсети Инстаграм. На обнародованном фото – морской пляж и закат солнца над водой.
  • К слову, уже 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров в Абу-Даби. Впрочем на них будут отсутствовать американские представители Уиткофф и Кушнер. Интересно, что на первом раунде значительного продвижения в переговорах не было.
 