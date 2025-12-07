Россия расширяет сотрудничество с Индией и пытается компенсировать нехватку рабочей силы, – ISW

Эти беспилотники Кремль планирует использовать для войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Путин сделал в Индии заявление, которое могло разозлить Дональда Трампа, – The Independent

По данным ISW, глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов 5 декабря заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников, в частности "Ланцет", в Индии.

Накануне Владимир Путин в интервью India Today сказал, что Россия не только продает Индии оружие, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Российский диктатор утверждает, что Индия использует российские истребители Су-57, а также производит на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.

Аналитики отмечают, что такие заявления Путина и главы "Ростеха" свидетельствуют о том, что Москва может рассматривать расширение сотрудничества с Индией до совместного производства беспилотников. Россия, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины – возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта.

Также известно, что делегация Смоленского центра пилотирования FPV-дронов прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнерства.

В ISW отмечают, что 5 декабря вице-премьер-министр России Денис Мантуров заявил, что Кремль может принять "неограниченное количество" трудовых мигрантов из Индии согласно новому двустороннему соглашению о "мобильности рабочей силы", которое подписали в этот день в Нью-Дели.

По словам Мантурова, российской промышленности не хватает 800 тысяч работников, а торговле, строительству и сфере услуг – 1,5 миллиона человек. Вице-премьер заявил, что России понадобится более года, чтобы создать условия, необходимые для принятия, трудоустройства и оформления документов индийских мигрантов.

В то же время глава оккупационной власти Херсонской области Владимир Сальдо 6 декабря заявил об обсуждении возможного сотрудничества с индийскими партнерами на недавнем международном инвестиционном форуме в Москве.

Сальдо утверждает, что оккупационная власть готова привлекать индийских трудовых мигрантов для "укрепления сельскохозяйственной промышленности региона" и сотрудничать с индийскими партнерами для интеграции оккупированной Херсонской области в "международные торговые коридоры".

Россия сотрудничает с Индией: коротко о главном