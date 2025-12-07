Россия расширяет сотрудничество с Индией и пытается компенсировать нехватку рабочей силы, – ISW
- Россия полагается на Индию для компенсации нехватки рабочей силы.
- Страна также стремится поддержать Индию в производстве дронов.
Россия все больше полагается на Индию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Кроме этого, страна-агрессор хочет, чтобы Дели поддержал производство дронов.
Эти беспилотники Кремль планирует использовать для войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Каким образом Россия стремится расширить сотрудничество с Индией?
По данным ISW, глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов 5 декабря заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников, в частности "Ланцет", в Индии.
Накануне Владимир Путин в интервью India Today сказал, что Россия не только продает Индии оружие, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Российский диктатор утверждает, что Индия использует российские истребители Су-57, а также производит на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.
Аналитики отмечают, что такие заявления Путина и главы "Ростеха" свидетельствуют о том, что Москва может рассматривать расширение сотрудничества с Индией до совместного производства беспилотников. Россия, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины – возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта.
Также известно, что делегация Смоленского центра пилотирования FPV-дронов прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнерства.
В ISW отмечают, что 5 декабря вице-премьер-министр России Денис Мантуров заявил, что Кремль может принять "неограниченное количество" трудовых мигрантов из Индии согласно новому двустороннему соглашению о "мобильности рабочей силы", которое подписали в этот день в Нью-Дели.
По словам Мантурова, российской промышленности не хватает 800 тысяч работников, а торговле, строительству и сфере услуг – 1,5 миллиона человек. Вице-премьер заявил, что России понадобится более года, чтобы создать условия, необходимые для принятия, трудоустройства и оформления документов индийских мигрантов.
В то же время глава оккупационной власти Херсонской области Владимир Сальдо 6 декабря заявил об обсуждении возможного сотрудничества с индийскими партнерами на недавнем международном инвестиционном форуме в Москве.
Сальдо утверждает, что оккупационная власть готова привлекать индийских трудовых мигрантов для "укрепления сельскохозяйственной промышленности региона" и сотрудничать с индийскими партнерами для интеграции оккупированной Херсонской области в "международные торговые коридоры".
Россия сотрудничает с Индией: коротко о главном
Напомним, что 4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом. В Кремле заявили, что визит направлен на оживление нефтяных и оборонных соглашений между Россией и Индией, которые ослабли под давлением США, а также на обсуждение стратегического партнерства и обмена технологиями.
Путин и Моди договорились расширить торговые и оборонные связи, включая бесперебойные поставки топлива из России в Индию. Москва и Дели стремятся довести объем торговли до 100 миллиардов долларов до 2030 года, с акцентом на диверсификацию и совместное производство оборонных платформ.
Заметим, что во время визита диктатор оконфузился – индийская журналистка загнала Путина в тупик – она попросила его объяснить, зачем Россия воюет против русскоязычных украинцев на Донбассе. Историк Роман Бессмертный заметил, что диктатор даже не смог сформулировать мысль. Было видно, как он напрягся, а лицо оцепенело. Кроме того, его конечности начали странно дергаться, как часто бывает, когда Путин сердится.