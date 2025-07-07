"Мы – Россия! Мы – Лавров": Захарова показала надписи на машинах России на саммите БРИКС
- В Рио-де-Жанейро проходит 17-й саммит БРИКС, где российский кортеж прибыл с подписью на автомобилях "Мы – Россия! Мы – Лавров!".
- Этот факт был освещен пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой, которая опубликовала соответствующее фото.
В Рио-де-Жанейро прошел 17-й саммит БРИКС 6 –7 июля. Российский кортеж прибыл с интересной подписью под номерами автомобилей.
Соответствующее фото опубликовала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает 24 Канал.
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Россия на саммите БРИКС в Рио
Так называемая пресс-секретарь министерства иностранных дел России поделилась фото номеров автомобилей кортежа России во главе с российским министром Сергеем Лавровым. Автомобили приехали на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро 7 июля.
Номера автомобилей подчеркнуты подписью "Мы – Россия! Мы – Лавров!".
Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это известно всем,
– написала Захарова под публикацией.
Номера автомобилей кортежа России на саммите БРИКС / Фото Захаровой
Напомним, что саммит БРИКС в июле 2025 года впервые пропустил Си Цзиньпин. Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что тот факт, что Си Цзиньпин не приехал на саммит БРИКС, свидетельствует: для Китая БРИКС сейчас не является приоритетом. Китай перехватил лидерство в этой организации у России, которая лишь в первые годы после создания играла ведущую роль.