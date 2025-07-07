Соответствующее фото опубликовала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает 24 Канал.

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Россия на саммите БРИКС в Рио

Так называемая пресс-секретарь министерства иностранных дел России поделилась фото номеров автомобилей кортежа России во главе с российским министром Сергеем Лавровым. Автомобили приехали на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро 7 июля.

Номера автомобилей подчеркнуты подписью "Мы – Россия! Мы – Лавров!".

Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это известно всем,

– написала Захарова под публикацией.

Номера автомобилей кортежа России на саммите БРИКС / Фото Захаровой

Напомним, что саммит БРИКС в июле 2025 года впервые пропустил Си Цзиньпин. Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что тот факт, что Си Цзиньпин не приехал на саммит БРИКС, свидетельствует: для Китая БРИКС сейчас не является приоритетом. Китай перехватил лидерство в этой организации у России, которая лишь в первые годы после создания играла ведущую роль.