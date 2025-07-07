Відповідне фото опублікувала речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє 24 Канал.

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Росія на саміті БРІКС у Ріо

Так звана речниця міністерства закордонних справ Росії поділилася фото номерів автомобілів кортежу Росії на чолі з російським міністром Сергієм Лавровим. Автомобілі приїхали на саміті БРІКС у Ріо-де-Жанейро 7 липня.

Номери автомобілів підкреслені підписом "Ми – Росія! Ми – Лавров!".

Сергій Лавров прибув напередодні до Ріо. За номерами машин кортежу це відомо всім,

– написала Захарова під публікацією.

Номери автомобілів кортежу Росії на саміті БРІКС / Фото Захарової

Нагадаємо, що саміт БРІКС у липні 2025 року вперше пропустив Сі Цзіньпін. Політолог Володимир Фесенко підкреслив, що той факт, що Сі Цзіньпін не приїхав на саміт БРІКС, свідчить: для Китаю БРІКС зараз не є пріоритетом. Китай перехопив лідерство в цій організації у Росії, яка лише в перші роки після створення відігравала провідну роль.