Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Бразилії та "Радіо Свобода". Там оприлюднили декларацію за підсумками зустрічі.

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Про що йдеться у декларації

Учасники саміту БРІКС, який пройшов у Ріо-де-Жанейро, висловили у підсумковій декларації сподівання на мирну угоду у війні між Росією та Україною шляхом постійних дипломатичних зусиль задля цього.

Згідно з оприлюдненою декларацією, у заключному документі країни БРІКС засудили напади, нібито здійснені на залізничну інфраструктуру в Росії. Хоч там не назвали "винного", проте вочевидь ідеться про Україну.

Ми рішуче засуджуємо напади на мости та залізничну інфраструктуру, навмисно спрямовані проти мирних жителів у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії,

– ідеться у декларації.

Зазначається, що ці "напади", які сталися 31 травня, 1 й 5 червня нібито, призвели до численних жертв серед цивільного населення. Жодної додаткової згадки стосовно війни в Україні учасники саміту не вказали.

До слова, Володимир Путін та Сі Цзіньпінь не були присутні на заході. The Guardian пише, що їхня відсутність може свідчити про те, що нещодавнє розширення групи знизило її ідеологічну цінність для них.