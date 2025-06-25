Окрім того, не полетить на зустріч очільник Кремля – Володимир Путін приєднається через відеозв'язок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg і російські ЗМІ.

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Що відомо про саміт

За словами неназваних чиновників, Сі пропустить саміт БРІКС у Ріо-де-Жанейро через "конфлікт у розкладі". Китай уже нібито повідомив про це уряд Бразилії, замість лідера на зустріч вирушить прем'єр Держради Лі Цян.

Ба більше, джерела ЗМІ уточнюють – Сі відмовляється летіти через те, що він уже двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік: на саміті G20 та форумі Китай - CELAC.

Довідка: БРІКС – міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються. У неї входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ та Індонезія.

На липневий саміт БРІКС також не полетить Путін, якому заважає ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

До Бразилії вирушить російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, а основні заходи диктатор відвідає онлайн.

Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС – ви знаєте, саме в даному контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка б дозволила нашому президенту взяти участь у цьому засіданні,

– зауважив помічник президента Юрій Ушаков.

Нагадаємо, у четвер, 19 червня, Путін і Сі провели телефонну розмову. Опісля в Росії анонсували закордонний візит диктатора на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) наприкінці серпня – на початку вересня.