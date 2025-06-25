Кроме того, не полетит на встречу глава Кремля – Владимир Путин присоединится через видеосвязь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и российские СМИ.

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Что известно о саммите

По словам неназванных чиновников, Си пропустит саммит Си пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро из-за "конфликта в расписании". Китай уже якобы уведомил об этом правительство Бразилии, вместо лидера на встречу отправится премьер Госсовета Ли Цян.

Более того, источники СМИ уточняют – Си отказывается лететь из-за того, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: на саммите G20 и форуме Китай - CELAC.

Справка: БРИКС – международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран,. В нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия.

На июльский саммит БРИКС также не полетит Путин, которому мешает ордер на арест Международного уголовного суда.

В Бразилию отправится российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а основные мероприятия диктатор посетит онлайн.

Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС – вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая бы позволила нашему президенту принять участие в этом заседании,

– отметил помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, в четверг, 19 июня, Путин и Си провели телефонный разговор. После в России анонсировали зарубежный визит диктатора на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце августа – начале сентября.