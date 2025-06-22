Доцент кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Дмитрий Ефремов в эфире 24 Канала отметил, что нынешний уровень отношений между Россией и Китаем – это, по сути, их "потолок".

Несмотря на потенциал для углубления сотрудничества, например в создании зоны свободной торговли, упрощении движения инвестиций или введении единой валюты, эти шаги до сих пор остаются лишь на уровне деклараций.

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Объединились в противовес США

На это есть причина.

Почему? Потому что, несмотря на регулярные громкие заявления, они не слишком доверяют друг другу,

– объяснил Ефремов.

Он также отметил, что, несмотря на взаимное подозрение, обе страны еще больше не воспринимают Соединенные Штаты.

Запланированный на осень визит Владимира Путина в Пекин является ответом на приезд Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая. На этот раз Китай будет праздновать 80-летие победы над Японией – торжественно и с размахом. Си Цзиньпин организует нечто подобное российскому параду, и в Пекин съедутся многочисленные международные гости, демонстрируя поддержку и влияние.

По словам Ефремова, интересы, которые сегодня объединяют Россию и Китай, значительно глубже и весомее, чем их отдельные отношения с США. И если Соединенные Штаты имеют напряженные, конфронтационные отношения и с Москвой, и с Пекином, то Китай, безусловно, остается для Вашингтона главным вызовом. Именно он сейчас способен бросить серьезный вызов американскому глобальному лидерству.

Еще 40 – 50 лет назад Генри Кисинджер сформулировал принцип, что США должны поддерживать отношения с каждой из этих стран отдельно, чтобы избегать их объединения против Запада,

– подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что хотя подходы России и Китая различаются, их цель пока совпадает. Это не означает полной гармонии: существуют точки напряжения и конфликтные вопросы, которые со временем могут их разъединить. Именно этим и должна воспользоваться внешняя политика Украины, США и Европы – разъединить эти страны, используя их внутренние противоречия.

В столицах это хорошо понимают. Поэтому публично Пекин и Москва демонстрируют непоколебимую дружбу, единство и долговременность сотрудничества. Они регулярно встречаются, делают совместные заявления, подтверждая тем самым свою приверженность стратегическому партнерству.