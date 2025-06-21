Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас наиболее мощным союзником России является Северная Корея. Это – единственный военный союзник, который вместе с Россией воевал и продолжает воевать.

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БРИКС не стал мощнее

Крупнейшим политическим партнером и союзником России, хотя и с определенными ограничениями, является Китай. Именно он усиливает потенциал России, дает ей возможность обходить санкции.

По мнению политолога, в своем заявлении о союзниках Владимир Путин, вероятно, имел в виду страны Глобального Юга и организацию, которую создали государства незападного мира.

Именно так Путин это и видит: Запад – против всех остальных. И Россия хочет быть лидером этих "других" вместе с Китаем. Именно поэтому они формализовали БРИКС еще задолго до всех нынешних войн,

– сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что еще около 15 лет назад Китай и Россия начали формализовать БРИКС как организацию. Сначала Россия пыталась быть лидером в этом объединении, но сейчас более активную роль играет Китай. Однако, несмотря на эти усилия, БРИКС не стал таким мощным, как Большая семерка.

Фесенко отметил, что БРИКС – это координационное объединение. Оно дает возможность согласовывать некоторые позиции, совместно давить на Запад. Однако это не является военным союзом, ведь среди стран-участниц существуют территориальные споры – в частности между Индией и Китаем.

"Сейчас это уже не клуб крупнейших и самых влиятельных незападных стран. Но еще на начальном этапе говорили о больших по территории и численности населения странах – Китай, Россия, Бразилия, Индия. Сейчас это страны, мягко говоря, не маленькие, но и далеко не самые богатые. Если не одни из самых бедных стран в мире – как, например, Эфиопия. И расширение БРИКС лишь усиливает разнородность и внутренние противоречия в этой организации", – сказал Фесенко.

Путин стремится к соперничеству

Он также подчеркнул, что Путин стремится противопоставить БРИКС Большой семерке, придав объединению отчетливой антизападной направленности. Однако такой курс не устраивает многие страны-члены. Даже Китай не полностью поддерживает эту линию, ведь стремится не только политического соперничества с Западом, но и активного экономического взаимодействия с ним.

"В России же подходы другие. Поэтому Путин своими заявлениями пытается показать себя как одного из лидеров широкой антизападной коалиции. Но тут возникает противоречие: а как тогда строить отношения с Трампом? Он, безусловно, радуется тому, что Трамп разрушает Запад изнутри, подрывает единство западных стран. Но при этом антизападная риторика Путина сохраняется", – сказал Фесенко.

Политолог также отметил, что гораздо важнее было другое заявление Путина, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме. В нем президент России подчеркнул, что страна будет продолжать военную модернизацию, а также усиливать военные союзы и сотрудничество с военными партнерами.

Фесенко подчеркнул, что это представляет прямую угрозу соседним странам, прежде всего – Европе. Это еще один аргумент, который следует учитывать на ближайшем саммите НАТО: страны Альянса должны увеличить оборонные расходы и модернизировать собственные вооруженные силы.

К слову, Владимир Путин заявил, что доля стран G7 в мировой экономике уменьшается из года в год, зато доля стран, объединенных в рамках БРИКС, мол растет. Кроме этого он добавил, что готов договариваться с теми странами, которые теряют свои позиции на международной арене.