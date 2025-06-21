Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу розповів, що наразі найбільш потужним союзником Росії є Північна Корея. Це – єдиний воєнний союзник, який разом із Росією воював і продовжує воювати.

Дивіться також Справді вичерпані – у Росії заявили про нестачу економічних ресурсів

БРІКС не став потужнішим

Найбільшим політичним партнером і союзником Росії, хоча й із певними обмеженнями, є Китай. Саме він підсилює потенціал Росії, дає їй можливість обходити санкції.

На думку політолога, у своїй заяві про союзників Владімір Путін, ймовірно, мав на увазі країни Глобального Півдня та організацію, яку створили держави незахідного світу.

Саме так Путін це і бачить: Захід – проти всіх інших. І Росія хоче бути лідером цих "інших" разом із Китаєм. Саме тому вони формалізували БРІКС ще задовго до всіх нинішніх війн,

– сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що ще близько 15 років тому Китай і Росія почали формалізовувати БРІКС як організацію. Спочатку Росія намагалася бути лідером у цьому об'єднанні, але зараз більш активну роль відіграє Китай. Однак, незважаючи на ці зусилля, БРІКС не став таким потужним, як Велика сімка.

Фесенко зауважив, що БРІКС – це координаційне об'єднання. Воно дає можливість узгоджувати деякі позиції, спільно тиснути на Захід. Проте це не є воєнним союзом, адже серед країн-учасниць існують територіальні суперечки – зокрема між Індією та Китаєм.

"Зараз це вже не клуб найбільших і найвпливовіших незахідних країн. Але ще на початковому етапі говорили про великі за територією і чисельністю населення країни – Китай, Росія, Бразилія, Індія. Зараз це країни, м'яко кажучи, не маленькі, але й далеко не найбагатші. Якщо не одні з найбідніших країн у світі – як, наприклад, Ефіопія. І розширення БРІКС лише підсилює різнорідність та внутрішні суперечності в цій організації", – сказав Фесенко.

Путін прагне суперництва

Він також підкреслив, що Путін прагне протиставити БРІКС Великій сімці, надавши об’єднанню виразної антизахідної спрямованості. Однак такий курс не влаштовує чимало країн-членів. Навіть Китай не повністю підтримує цю лінію, адже прагне не лише політичного суперництва із Заходом, а й активної економічної взаємодії з ним.

"У Росії ж підходи інші. Тому Путін своїми заявами намагається показати себе як одного лідерів широкої антизахідної коаліції. Але тут виникає протиріччя: а як тоді будувати відносини з Трампом? Він, безумовно, радіє тому, що Трамп руйнує Захід зсередини, підриває єдність західних країн. Але водночас антизахідна риторика Путіна зберігається", – сказав Фесенко.

Політолог також зазначив, що набагато важливішою була інша заява Путіна, зроблена на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. У ній президент Росії наголосив, що країна буде продовжувати військову модернізацію, а також посилювати воєнні союзи й співпрацю з воєнними партнерами.

Фесенко підкреслив, що це становить пряму загрозу сусіднім країнам, насамперед – Європі. Це ще один аргумент, який слід враховувати на найближчому саміті НАТО: країни Альянсу мають збільшити оборонні витрати і модернізувати власні збройні сили.

До слова, Владімір Путін заявив, що частка країн G7 у світовій економіці зменшується з року в рік, натомість частка країн, об'єднаних у рамках БРІКС, мовляв зростає. Крім цього він додав, що готовий домовлятись з тими країнами, які втрачають свої позиції на міжнародній арені.