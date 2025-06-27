Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що той факт, що Сі Цзіньпін не їде на саміт БРІКС, свідчить: для Китаю БРІКС зараз не є пріоритетом. Китай перехопив лідерство в цій організації у Росії, яка лише в перші роки після створення відігравала провідну роль.

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На саміті буде відсутній не лише Сі Цзіньпін

Новий банк розвитку БРІКС був відкритий саме у Китаї. Володимир Путін нещодавно заявляв, що роль G7 зменшується, натомість БРІКС має посісти ключову роль.

Тому і цей саміт – без Сі Цзіньпіна, я так розумію, Володимира Путіна там також не буде – відразу зменшить свою вагу і медійну, і політичну. Ми бачимо ставлення до БРІКС з боку лідерів двох найбільших країн цієї організації. Тому це навіть добре, що склалася така ситуація. Це зайвий раз свідчить про те, що не слід перебільшувати значення організації,

– сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що Сі іноді може відмовлятися з політичних причин від участі в тих чи інших заходах за кордоном. Так, він не поїхав на саміт G20 в Індію, оскільки між Китаєм та Індією є певні проблеми. Це була демонстрація того, що він не хотів бути присутнім на території країни, з якою є складнощі у відносинах. Тоді це був політичний сигнал.

Бразилія ж є дуже близькою до Китаю. Тим більше, Бразилія і Китай – автори, хоч і вже підзабутого, мирного плану щодо України. Причини неприсутності Сі на цьому саміті, скоріше за все, мають внутрішній характер. Які саме – можна буде дізнатися згодом.